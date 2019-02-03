Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon türk-is verimlilik Bursa
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

Skal International İstanbul Kulübü Üyeleri ‘Hamsili Pilav’ Gecesi’nde Buluştu

‘Hamsili Pilav’ Gecesi’nde Buluştu Skal International İstanbul Kulübü tarafından her yeni yılın ilk günlerinde düzenlenen geleneksel ‘Hamsili Pilav’ gecesi 31 Ocak Perşembe akşamı Konak Otel’de üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Skal International İstanbul Kulübü Üyeleri ‘Hamsili Pilav’ Gecesi’nde Buluştu
banner17

‘Hamsili Pilav’ Gecesi’nde Buluştu
Skal International İstanbul Kulübü tarafından her yeni yılın ilk günlerinde düzenlenen geleneksel ‘Hamsili Pilav’ gecesi 31 Ocak Perşembe akşamı Konak Otel’de üyelerin katılımıyla gerçekleşti.
 
Skal International İstanbul Kulübü yeni Yönetim Kurulu’nun ilk yemeği Yönetim Kurulu Başkanı Ata Eremsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Ayşe Önen, Can Arınel, Selma Tatar, Mustafa Yalçın, Meltem Tepeler, Merve Kadıoğlu Sönmez ve kulüp üyelerinin ile katılımı ile düzenlenen ‘Hamsili Pilav’ gecesi, Konak Otel’in sahipleri Savaş Gürsel’in ev sahipliğinde yapıldı.
 
Skal International İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ata Eremsoy’unhoş geldiniz konuşmasından sonra ‘Hamsili Pilav’ gecesi yönetim kurulu ve üyelerin geleneksel Skal toast’uyla devam etti.
 
‘Hamsili Pilav’ gecesine ev sahipliği yapan vaş Gürsel’in kızı Selin Gürsel’e teşekkür plaketi verildi.
 
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
InternationalSkal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1