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Skechers 2017’de yüzde 50 büyüdü

Türkiye pazarında yedi yıldır Olka Spor çatısı altında faaliyet gösteren Skechers, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2018 hedeflerini Ortaköy Feriye Palace’ta düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Skechers 2017’de yüzde 50 büyüdü
Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak Skechers’ın şu anda 31 olan mağaza sayısının 40’a ulaşacağını ve markanın 2018 sonuna kadar yüzde 40 daha büyüyeceğini söyledi. Türkiye’de spor ayakkabı pazarının 3 numaralı markası ve 7’den 70’e herkese hitap eden Skechers’ın hızlı büyümesiyle ilgili Yasin Kavşak: ‘‘Markamızın değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamasıyla doğrudan alakalı bir durum bu. Biz Skechers ile trend yaratmak yerine yepyeni bir hayat tarzı yaratıyoruz. 2011 yılından beri en büyük hedefimiz rahatlık ve konforu tüm Türkiye’nin ayağına getirmekti; bunu mağazalarımızın yanında 1000’e yakın satış noktası ve online satış kanalımızla gerçekleştiriyoruz.’ Dedi.
 
Skechers 2016’da 2015’e göre yüzde 74 büyürken, 2017 yılında yüzde 50 daha büyüyerek ekonomi hacmini genişletti. 400 kişiye istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine de katkı sağlayan marka,2019 yılına kadar 500 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Ar-Ge ve teknolojik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Kavşak: ‘Spor ayakkabı pazarında iddiamızı sürdürmek ve tüketicinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için her anlamda yatırımlarımıza devam edeceğiz.’ Dedi.
 
25’e yakın alt markasıyla ve her sezon yenilenen 700’e yakın koleksiyonuyla tüketicisinin zevklerine her yönden hitap eden Skechers’ın kullanıcı profilinin yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor.
 
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