"Smart Future Expo" açıldı

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bundan sonra yapmamız gereken, üretimde ileri teknoloji ürünlerinin payını yüzde 20’ler seviyesine çıkarmak olmalı." dedi.

Smart Future Expo'nun açılışına katılan Özlü, araştırma, geliştirme ve inovasyonun her an gündemlerinde olduğunu belirterek, bu kavramların çağımızın ve geleceğin anahtar kavramları olduğunu söyledi.

Katma değeri yüksek ürünler üretmek, yüksek teknolojili ürünler ihraç etmek, büyümek ve gelişmek için, Ar-Ge ve inovasyonun gücünden faydalanmak gerektiğini dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin katma değeri yüksek ürünler üretmesi, hükümetimizin, ekonomi yönetiminin ve bakanlığımızın en vazgeçilmez öncelikleri arasında yer almakta. İnovasyon demek, bilginin ve fikrin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi demektir. Yani bizler Ar-Ge ve inovasyonla ekonomik ve toplumsal faydayı artırmak durumundayız. Türkiye, 1980'li yıllarda rahmetli Özal'ın vizyonuyla, ihracata dayalı ekonomi modeline geçti.

Özal'dan yaklaşık 20 yıl sonra, 2002'den bugüne ihracatımız 36 milyar dolardan, 150 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya pazarlarında yaşanan sıkıntılara, çevremizdeki olumsuzluklara rağmen ihracatta belli bir istikrarı yakalamış bulunuyoruz. Daha çok üreterek, daha fazla dış pazara açılarak, çok daha fazla ülkeyle temas ederek, iş adamlarımızın ve firmalarımızın iş yapma becerileriyle ve hükümetlerimizin doğru hedeflere odaklanmasıyla bunu başardık, bugünlere geldik."

Bakan Özlü, serbest ticaret anlaşmalarıyla, vize muafiyetleriyle, iş adamlarına yeşil pasaport uygulamasıyla, reform paketleri ve teşviklerle ihracatın önünü açmaya devam edeceklerine işaret ederek, Türkiye'nin ihracat artışında ve büyümesinde etkili olan en kritik unsurun düşük teknolojiden orta ve yüksek teknolojiye geçiş olduğunu anlattı.

"Bundan sonra yapmamız gereken, üretimde ileri teknoloji ürünlerinin payını yüzde 20’ler seviyesine çıkarmak olmalıdır." diyen Özlü, bunun için milli gelirden Ar-Ge harcamalarına daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceklerini bildirdi.





- "Ar-Ge ve İnovasyon fark yaratan kavramlar"





Özlü, Ar-Ge ve inovasyonun fark yaratan kavramlar olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin tanesi 10 dolar olan sandalye de var, 50 dolar olan da. Aynı şekilde 10 dolar olan gömlek de var, 50 dolar olan gömlek de. Tanesi 1 liraya satılan kalemler olduğu gibi, tanesi bin liraya satılan kalemler de var. Eğer sürümden kazanacaksak, ucuz olanları üretmeye elbette devam edelim. Ancak bunu yaparken pahalı olanları da üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fiyat farklarını Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve kalitenin belirlediğini kaydeden Özlü, cep telefonuna yazılan bir uygulama ile milyar dolarlar kazanılabildiğini aktardı.

Faruk Özlü, teknolojinin hayatın her alanını daha fazla etkilemeye devam etiğini ifade ederek, bu durumun fırsatları içinde barındırdığını, bunun yanı sıra firmalar ve ülkeler için de ciddi tehditler içermeye devam ettiğini söyledi.

Tehditlerin bertaraf edilip, fırsatların değerlendirilmesi için çalışılması gerektiğini aktaran Özlü, şu bilgileri verdi:

"Tek başına bir girişimci adayından, dev bir holdinge kadar herkese Ar-Ge ve İnovasyon yapmaları için destek veriyoruz. Bu destekleri geliştirme ve artırmaya devam edeceğiz. Daha iyi işleyecek destek modelleri üzerinde ciddi çalışmalar yapmaktayız. Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemini sürekli geliştiriyoruz. Ne üreteceğimiz konusu kadar, nasıl üreteceğimiz konusu da son derece önemli. Sanayimizde otomasyonu artırmalı ve daha fazla robotla üretim yapmalıyız.

Dördüncü sanayi döneminin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmeliyiz. Bu yeni sanayi dönemi ve anlayışının öneminin farkındayız. Bu nedenle bakanlığımızda kamu ve özel sektörün katılımıyla bir platform oluşturduk. Bu platforma akıllı üretim sistemleriyle ilgili politika üretme, politika araçlarını geliştirme ve bunları takip etme yetkisi verdik. Dördüncü sanayi devriminin gerisine düşmemek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz."





- "Hedefimiz 2023 yılında, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almak"





Dünya pazarında başarılı olmak için inovatif olmanın önemine işaret eden Özlü, inovatif bir Türkiye'nin dünya devleriyle yarışıp, çok kolaylıkla onları geçmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Özlü, şirket sahiplerinin ve yöneticilerin çalışanlarına inovasyon yapmaya uygun bir ortam hazırlamaları gerektiği önerisinde bulunarak, "Türkiye'nin kilogram başına ihracatı 1 dolar 44 cent​ civarındadır, gelişmiş ülkelerde bu oran yaklaşık 4 dolar. Bizim hedefimiz 2023 yılında, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almak, bu oran şu an yüzde 1'in altında. Ülke olarak, inovasyon sonucunda çıkan ürünleri kullanan değil, işin en başından itibaren geliştiren ülke olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin önemli adımlar attığını söyleyen Özlü, bu kapsamda önem verilen Bilişim Vadisi'nin birinci etabının tamamlandığını bildirdi.

Özlü, "Bilişim Vadisi, Türkiye’ye her alanda çok değerli kazanımlar sunacaktır. Bu projeyle Türkiye, dünyanın en önemli Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden birine sahip olacaktır. Bilişim Vadisi, başta bilişim teknolojileri olmak üzere, elektrik, elektronik, telekominikasyon, yazılım ve robotik gibi sektörlere ev sahipliği yapacak. Şu anda 28 firma, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulunun onayından geçmiş bulunuyor. Bilişim Vadisi’nin tüm etapları tamamlandığında 5 bin Ar-Ge ve yazılım firmasını bünyesinde barındıracak,100 bin nitelikli insana istihdam sağlanacak ve yaklaşık 50 milyar dolar ciro elde edilecektir." bilgisini verdi.

Bakan Özlü, konuşmasının ardından standları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.



























