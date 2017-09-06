İSTANBUL (AA) - Geleceğin akıllı binalarının ve akıllı şehirlerinin konuşulacağı Smart Future Expo Zirve ve Fuarı başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla İstanbul Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarını Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşturdu.

Açılışta konuşan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, yatırım ve üretim gücünün yüzde 40'ına yakınını kentsel dönüşüm alanına ayırdıklarını belirterek, "Hedefimiz, 2023 yılında 1 milyon 200 bin konut rakamına ulaşarak 6 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yapılara taşımak. Böylesine büyük bir şehirleşme hareketi karşısında oluşan ihtiyaçta TOKİ gibi, özel sektörün rolü de büyük." diye konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de herkesin yeşillikler ve büyük alanlar içerisinde küçük, tek katlı yapılardan oluşmuş şehir tasavvur ettiğini belirterek, "Halbuki hayatın gerçeği; gün içerisinde evi ile iş yeri arasında koşturan insanların, yoğun yaşam biçimlerine göre tasarlanan büyük yapıların, sosyal donatıların, sosyal mekanların, ulaşımın ön plana çıktığı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Hayatın gerçeği bu... Bu sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde böyle..." ifadelerini kullandı.

Şahin, bu durumun insanın tabiatına, fıtratına ve sağlığına aykırı olduğunu aktararak, "Madem hayatın akışı içerisinde bugün teknolojiye ve işe odaklı şehirlerde yaşıyoruz, o zaman şehri insan hayatını kolaylaştıran, insanın hayatında katma değer oluşturan bir yapıya dönüştürmemiz lazım." dedi.

Yarın da devam edecek Smart Future Expo Zirve ve Fuarı'nda, geleceğin akıllı teknolojileri ve bu teknolojilerin ülke yapıları, şehirleri ve sanayisine getirdiği yeni açılımlar tartışılacak.