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SMS ile Gümrük Vergisi ödeme kolaylığı Garanti'de

- Garanti Bankası, müşterilerine dış ticaret işlemlerinde oluşan Gümrük Vergisi ödemelerini SMS yoluyla ödeme imkanı sunuyor

SMS ile Gümrük Vergisi ödeme kolaylığı Garanti'de

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası müşterileri, gümrük beyannameleri kapsamındaki gümrük vergisi ödemelerini 7 gün 24 saat 3340’a tek bir SMS göndererek hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, müşterilerine dış ticaret işlemlerinde oluşan Gümrük Vergisi ödemelerini SMS yoluyla ödeme imkanı sunuyor.

Kurumsal Garanti müşterileri, şubeler ve Garanti İnternet’e ek olarak, gümrük beyannameleri kapsamındaki gümrük vergisi ödemelerini bundan böyle 7 gün 24 saat 3340’a tek bir SMS göndererek hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Müşterilerin vergi borç sorgusu için SOR yazıp boşluk bırakıp GUMRUK yazıp boşluk bırakıp gümrük beyanname numarasını yazarak, vergi ödemesi için de ODE yazıp boşluk bırakıp GUMRUK yazıp boşluk bırakıp gümrük beyanname numarasını yazarak SMS göndermesi yeterli oluyor. SMS gönderimiyle birlikte ilgili vergi, hesaptan online olarak tahsil ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıGümrük Vergisi ödemeleri
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