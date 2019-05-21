Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Bulgaristan BIST facebook PETROL
Buğday yatırımcıyı üzdü
Buğday yatırımcıyı üzdü
Türkiye'de yatırımlara devam
Yatırımlara devam
Dünya Arı Günü
Dünya Arı Günü
Fransa’da gülen Marc Marquez oldu
Fransa’da gülen o oldu!
Mersin'in kerebiçi tescillendi
Kerebiç tescillendi

Sodexo, bir yılda 1,6 milyondan fazla misket kazandırdı

- Sodexo'nun başlattığı Misket Ödül Programı ile bir yılda 84 bin Sodexo'lu, 1,6 milyondan fazla misket kazandı

Sodexo, bir yılda 1,6 milyondan fazla misket kazandırdı
banner17

İSTANBUL (AA) - Sodexo, bir yılda 1,6 milyondan fazla misket kazandırdı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, çalışan bireylerin yaşam kalitesini artırmak, müşterisi olan firmalara de en iyi Sodexo deneyimini yaşatmak misyonuyla hareket eden Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ, bir yıl önce duyurduğu Misket Ödül Programı ile tüm paydaşlarına kazandırmaya devam ediyor.

Sodexo kart sahipleri, Misket’li üye iş yerlerinde yaptıkları yemek harcamalarında yüzde 10'a varan misket kazanarak bakiyelerini artırıyor. Kazanılan misketler, (1 misket 1 TL değerinde) Restaurant Pass yemek kartlarına otomatik olarak yükleniyor ve hemen birikmeye başlıyor. Müşteriler mutlu çalışanlar elde ederken, üye iş yerleri de hem cirosunu artırıyor hem de sadık müşteriler kazanıyor.

Misket Ödül Programı ile bir yılda 84 bin Sodexo'lu, 1,6 milyondan fazla misket kazandı ve 81 bin adet öğle yemeğini bedavaya yedi. Misket ağına katılan restoranlar da bu program sayesinde cirosunu yüzde 13 artırdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sodexo Avantaj Ve Ödüllendirme Hizmetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5