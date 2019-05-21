İSTANBUL (AA) - Sodexo, bir yılda 1,6 milyondan fazla misket kazandırdı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, çalışan bireylerin yaşam kalitesini artırmak, müşterisi olan firmalara de en iyi Sodexo deneyimini yaşatmak misyonuyla hareket eden Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ, bir yıl önce duyurduğu Misket Ödül Programı ile tüm paydaşlarına kazandırmaya devam ediyor.

Sodexo kart sahipleri, Misket’li üye iş yerlerinde yaptıkları yemek harcamalarında yüzde 10'a varan misket kazanarak bakiyelerini artırıyor. Kazanılan misketler, (1 misket 1 TL değerinde) Restaurant Pass yemek kartlarına otomatik olarak yükleniyor ve hemen birikmeye başlıyor. Müşteriler mutlu çalışanlar elde ederken, üye iş yerleri de hem cirosunu artırıyor hem de sadık müşteriler kazanıyor.

Misket Ödül Programı ile bir yılda 84 bin Sodexo'lu, 1,6 milyondan fazla misket kazandı ve 81 bin adet öğle yemeğini bedavaya yedi. Misket ağına katılan restoranlar da bu program sayesinde cirosunu yüzde 13 artırdı.