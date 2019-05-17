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"Şoför esnafımıza ticari akaryakıt desteği verilmeli"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Şoför esnafımızın tümüne ticari akaryakıt desteği verilmeli. Okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmama şartı da kaldırılmalı"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafına ticari akaryakıt desteği verilmesi, okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmama şartının da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, şoför esnafının birçok sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Bu sorunların başında artan maliyetlerin geldiğini bildiren Palandöken, "Akaryakıttan araç bakımına, araç yenileme yaşından vergilere kadar tüm kalemlerde maliyetler arttı. Şoför esnafımızın sorunlarının azalması, vatandaşımızı, enflasyonu ve ekonomimizi olumlu etkiler. Özellikle ticari akaryakıt imkanı tanınması fiyatlarla birlikte enflasyonun da düşmesini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ticari araçlar için ÖTV'siz araç yenileme süresinin 30 Haziran'da sona ereceğini anımsatarak, uygulamanın süresinin uzatılması ve teşvikten yararlanamayan esnafın bu haktan yararlandırılması gerektiğini belirtti.

Halk otobüslerinin bir kısmına yönelik yüzde 1,5 hasılat esaslı KDV uygulamasının tüm şehir içi toplu taşıma sektörüne yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Şoför esnafımızın tümüne ticari akaryakıt desteği verilmeli. Okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmama şartı da kaldırılmalı. Bu araçlar her yıl düzenli olarak bakımları yapılıp muayeneden geçirildiği için trafiğe uygun ve güvenli. Bu araçlar halen kullanılabilirken ve tüm bakımları yapılıyor ve muayeneden geçebiliyorken değiştirilmesi hem çok büyük bir israfa hem de ülke dışına döviz çıkmasına neden oluyor."

Korsan taksicilik yapanlara yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini ifade eden Palandöken, nakliyeci esnafının katlandığı maliyetleri düşürecek teşvik uygulamaları oluşturulmasını önerdi.

Palandöken, halk otobüslerinde ücretsiz taşınan yolcular için verilen desteğin artırılması ve bunun yolcu başına verilmesi, AVM'lerin ücretsiz servis taşımacılığı hizmetinin de engellenmesi gerektiğini savundu.

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