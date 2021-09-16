Sofra ve mutfak eşyası ihracatından 1 milyar dolar bekliyoruz

10 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mutfak sektörünün kalbinin attığı ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 2 yıl aradan sonra 16 Eylül Pazartesi günü 31. kez kapılarını TÜYAP’ta açtı. TİM Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Ali Kopuz, İKMİB Başkanı Adil Pelister ve ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz gibi iş dünyasının önemli insanlarının katıldığı ZÜCHEX’de 1 milyar doların üzerinde ciro bekleniyor.

Plastik, ağaç, porselen, çini, seramik, cam, metal sofra ve mutfak eşyalarından elektrikli ev aletleri, hediyelik ve dekoratif eşya ile endüstriyel mutfak eşyalarını da kapsayan 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektörü, verdiği 3,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla tekstil, tarım ve gıda ürünleri ile otomotiv sektörlerinin ardından en çok dış ticaret fazlası veren sektör konumundadır. Sektörün nabzını tutan ve dünyada sektörünün 5. En büyük fuarı olan ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 2 yıl aradan sonra 16 Eylül Pazartesi günü 31. kez kapılarını TÜYAP’ta açtı. TİM Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Ali Kopuz, İKMİB Başkanı Adil Pelister ve ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz gibi iş dünyasının önemli insanlarının katıldığı ZÜCHEX’de 1 milyar doların üzerinde ciro bekleniyor. Açış konuşmasını yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “10 yıl önce 2,7 milyar dolar ciro yapan sektörümüz, bugün 6 milyar dolar ciro gerçekleştiriyor. Aynı zamanda sektörümüz en çok dış ticaret fazlası veren sektörler arasında 5. sırada. 2020 yılında 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörümüz, 2021’in ilk 7 ayında 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu da 2021 yılında 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceğimiz anlamına geliyor. Dünyada züccaciye ithalatı yapan ülkelere baktığımız zaman ilk 7 sırada ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Kanada geliyor. Bu ülkelerin Türkiye’den yaptıkları ihracat ise sadece yüzde 3 civarında. Bizim fuarlar ve B2B’ler aracılığıyla bu payı daha da arttırmamız gerekiyor. İhracatımızın yüzde 51’ini ise Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. 2021 sonunda ise bu oranı yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 10 ayda ihracat rekoru kırdığının altını çizerken İKMİB Başkanı Adil Pelister ise ihracatı artırmak için dijital dönüşüm çalışmalarına başladıklarını belirtti. 19 Eylül Pazar gününe sürecek fuara, 2019 yılına göre yurt dışı katılımcı sayısı yüzde 24 arttı. 2019 yılında 400 civarında firma katılım gösterirken bu sene katılımcı sayısı 500’ün üzerine çıktı.