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Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

İZMİR (AA) - Sofralık çekirdeksiz üzümde kesimin 9 Temmuz'da, ihracatın ise 11 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nde yetişen ve önemli...

Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

İZMİR (AA) - Sofralık çekirdeksiz üzümde kesimin 9 Temmuz'da, ihracatın ise 11 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nde yetişen ve önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip "Superior Seedless" çeşidi sofralık üzümün hasat ve ihraç tarihlerinin Bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlendiği ifade edildi.

Komisyonun Manisa'ya bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerindeki muhtelif bağlarda inceleme yaptığı ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analizinin gerçekleştiği kaydedildi.

Buna göre, bu sofralık üzümün 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kesimine, 11 Temmuz'dan itibaren ise ihracatına karar verildiği belirtildi.

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Başlangıç TarihleriIhracKesimSofralık üzümSuperior Seedless
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