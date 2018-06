"Soğuk zincirler için teşvik düzenlememiz var"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Birçok ürünümüzün sevkiyatı, ambalajlanmadan yapılıyor. Yine birçok ürünümüz soğuk zincire tabi olmadan maalesef tüketiciye ulaştırılmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde bunların tamamını çözeceğiz." dedi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle yapılan, yatırımcıların, işlemlerini tek merkezden hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamasının amaçlandığı "Tek Durak Ofis"in açılış töreni ile "Hasat ve Hasat Sonrası Ar-Ge ve Uygulama Merkezi" projesinin imza törenine katıldı.

Mersin Ticaret Borsasında düzenlenen törende konuşan Elvan, programın kent için bir bayram hediyesi olduğunu söyledi.

Elvan, projenin, yatırım ortamını kolaylaştıracağını belirterek, "Yatırımcılar, yatırım yapmak istediklerinde artık kurum kurum dolaşmak yerine doğrudan Tek Durak Ofisine gelecekler. Yatırımcılarımızın tüm iş ve işlemleri buradaki görevlilerce gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Projenin ilk olarak uygulandığı İstanbul'daki ofisin, sadece yabancı sermayeye hizmet verdiğini anımsatan Elvan, Mersin'deki ofisin ise hem yerli hem de yabancı firmalara hizmet vereceğini vurguladı.

Bakan Elvan, yatırımcıların vakitlerini, kurumları dolaşmakla harcamasının önüne geçileceğine dikkati çekerek, "Tek Durak Ofisinden tüm yatırımcılarımızın istifade etmesi son derece önemli. Sadece izin ve ruhsat işlemleriyle kalmıyoruz. Bunun dışında da her türlü danışmanlık desteği, pazarlara yönelik bilgiler, kentle, sektörle ilgili bilgiler, istenilen veriler ilgili yatırımcılara verilecek. Bir anlamda yatırımcının yönlendirilmesi, yatırımcıya danışmanlık yapılması işlemleri de burada sağlanacak. İşte, yatırımcılar için önemli bir avantaj, fırsat." ifadesini kullandı.

Yatırımcıların, resmi işlemlerin ofislerde rahatça halledilmesiyle işlerine daha iyi yoğunlaşacağını aktaran Elvan, ofislerin diğer illerde de hayata geçirileceğini dile getirdi.

- "Bu merkezde her türlü Ar-Ge faaliyetleri olacak"

Elvan, konuşmasının ikinci bölümünde de imza töreninin yapılacağı Hasat ve Hasat Sonrası Ar-Ge ve Uygulama Merkezi projesine değinerek, kentin narenciye alanında merkez konumda olduğunu belirtti.

Bakan Elvan, merkezin, sadece Mersin'e değil, Antalya başta olmak üzere bölgedeki illere de hizmet vereceğini ifade etti.

Tarladaki ürünün, ambalajlanma sürecinden soğuk zincir vasıtasıyla tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen tüm süreci disipline etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Elvan, "Birçok ürünümüzün sevkiyatı, ambalajlanmadan yapılıyor. Yine birçok ürünümüz soğuk zincire tabii olmadan maalesef tüketiciye ulaştırılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde bunların tamamını çözeceğiz. Soğuk zincirler oluşturulacak. Bu soğuk zincirlerin oluşturulması yönünde teşvik düzenlememiz var. Bu mekanizmayı devreye sokacağız ve zayiat oranlarını mümkün olduğunca düşüreceğiz." diye konuştu.

Merkezin, çiftçilerin sorunlarının çözüldüğü bir "durağa" dönüşeceğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Bu merkezde her türlü Ar-Ge faaliyetleri olacak. Her ürüne yönelik birçok hastalık şikayetleri geliyor. Özellikle turunçgil üzerindeki hastalıklarla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri olacak. Bu merkez, turunçgil üreten üreticimizin artık bir uğrak yeri olacak. Tüm sorunlarının dinlendiği, sorunların çözümü noktasında araştırma ve uygulama mekanizmalarının geliştirildiği bir yapı olacak. Bu da son derece önemli. Çiftçiler yönlendirilecek, karşılaştığı her bir sorun bu merkezin de sorunu olacak ve sorunun giderilmesi noktasında merkezimiz gerekli adımları atacak."

Proje ortaklarından Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş de projenin bütçesinin yaklaşık 5,5 milyon lira olduğunu belirterek, merkezin ürünlerin kalitesinin artırılması, çiftçilerin bilgilendirilmesi ve ürün zayiatlarının azaltılması başta olmak üzere tarım alanında birçok önemli görevi üstleneceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyelerince Tek Durak Ofisin açılışı yapıldı, Hasat ve Hasat Sonrası Ar-Ge ve Uygulama Merkezi projesinin de imzaları atıldı.