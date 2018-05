Şok, halka arz için yarın talep toplamaya başlıyor - Şok Marketler Üst Yöneticisi Demirel: - "Talep toplama tarihlerimiz 8-9 Mayıs. Yarın itibarıyla resmi talep toplama tarihlerimiz başlıyor. Fiyat aralığımız 12,00 TL-14,40 TL seviyesinde olacak" - "Halka arz öncesi ödenmiş sermayemiz 360 milyon lira. Halka arz sonrasında bunu 578 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 2,6 milyar lira ila 3,1 milyar lira arasında olmasını öngörüyoruz" - "Halka arzdan gelecek bütün gelirlerle borçluluklarımızı tamamen kapatmış olacağız, herhangi bir finansal borcumuz kalmayacak, hatta şirket net nakit pozisyonuna geçmiş olacak" - "Birkaç aydır yaklaşık 163 tane yerli ve yabancı yatırımcı toplantısı yaptık. Çok yoğun ilgi görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Şok'un halka arzında talep toplama tarihlerinin 8-9 Mayıs olacağını belirterek, "Yarın itibarıyla resmi talep toplama tarihlerimiz başlıyor. Fiyat aralığımız 12,00 TL-14,40 TL seviyesinde olacak. Halka arz öncesi ödenmiş sermayemiz 360 milyon lira. Halka arz sonrasında bunu 578 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Halka arzın büyüklüğünün de yaklaşık 2,6 milyar lira ila 3,1 milyar lira arasında olmasını öngörüyoruz." dedi.

Şok Marketler'in halka arz bilgilendirme toplantısında konuşan Demirel, halka arz talebini mart ayında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilettiklerini hatırlatarak, Türkiye'de perakende sektörünün en hızlı büyüyen şirketi olarak, Türkiye'ye, sektöre ve piyasalara güvendiklerini ifade etti.

Demirel, Şok'un halka arzının, Türkiye'nin son 10 yılda gerçekleştirdiği halka arzların en büyüklerinden biri olmasını hedeflediklerini, Türk perakende sektörü ve Türkiye için çok önemli bir halka arz olacağını vurguladı.

Yeni dönemin, bugüne kadar gösterdikleri başarıların daha da ileri gideceğinin bir göstergesi olduğuna işaret eden Demirel, şunları kaydetti:

"Şok, doğru ve hızlı büyüyen bir pazarda bulunuyor. Doğru bir iş kolundayız. Gıda perakendeciliği için indirim marketleri olarak doğru bir formattayız. İndirim marketleri içinde kendimize özgü bir iş modelimiz var ve bu modelle çok hızlı büyüdük. Bundan sonra en az bu kadar daha karlı büyüme potansiyelimiz var. Talep toplama tarihlerimiz 8-9 Mayıs. Yarın itibarıyla resmi talep toplama tarihlerimiz başlıyor. Fiyat aralığımız 12,00 TL-14,40 TL seviyesinde olacak.

Halka arz öncesi ödenmiş sermayemiz 360 milyon lira. Halka arz sonrasında bunu 578 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Halka arzdan elde ettiğimiz gelir tamamen sermaye artışı şeklinde olacak. Halka arzdan gelen bütün geliri şirketin içine koyacağız, şirket içinde değerlendireceğiz. Halka arzın büyüklüğünün de yaklaşık 2,6 milyar lira ila 3,1 milyar lira arasında olmasını öngörüyoruz. Halka açılma oranı yüzde 37,8 civarında olacak. Tüm yatırımcılara, inşallah kazançlı bir yatırım fırsatı olur."



- "Mağaza sayımız yaklaşık 5 bin 500'e geldi"



Uğur Demirel, Şok Marketler'in Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende zinciri olduğunu, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 9,5 milyar liralık satış gelirine ulaştıklarını bildirdi.

Son 3 yılda ortalama yüzde 40 büyüme gösterdiklerini kaydeden Demirel, "2017 sonu itibarıyla 81 ilde 5 bin 100 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz ama her gün 3 yeni mağaza açıyoruz. Şu anda mağaza sayımız yaklaşık 5 bin 500'e geldi. Her gün yeni 3 mağaza ile her yıl bin mağaza açmış oluyoruz ve her bin mağaza ile istihdama olan katkımız sürüyor. Her yıl 4 bin yeni istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 2017 sonu itibarıyla da 24 bin çalışana ulaşmış durumdayız." şeklinde konuştu.



- "Bütün operasyonlarımızı TL cinsinden yürütüyoruz"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Demirel, yeterli talep toplayamadıkları için son dönemde bazı şirketlerin halka arzlarını ertelediği yönündeki soru üzerine, "Şok Marketler olarak biraz daha ayrışıyoruz. Birkaç aydır yaklaşık 163 tane yerli ve yabancı yatırımcı toplantısı yaptık. Çok yoğun ilgi görüyoruz. Şu an dünya piyasalarında 10 tane aynı anda yapılan halka arz var. Şok da bunlardan biri... Gördüğüm kadarıyla, yatırımcıların, tüm dünyada yapılan halka arzlar arasında en çok ilgi gösterdiği şirket diyebilirim Şok için... İnanılmaz ilgi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarının kendilerini etkileyip etkilemediği yönündeki soru üzerine Demirel, "Döviz kurlarında herhangi bir etkileşimimiz yok. Bütün operasyonlarımızı TL cinsinden yürütüyoruz. Hatta bankalarla olan finansal işlemlerimizi de TL cinsinden yapıyoruz. Dövizle bir etkileşimimiz yok. Artmasının ya da düşmesinin etkisi yok. Bu da yatırımcıların çok beğendiği bir nokta." diye konuştu.



- "Et ve Süt Kurumu'na ucuz et için başvurumuzu yeniledik, bekliyoruz"



Şok Marketler CEO'su Demirel, yeterince talep toplamama gibi bir durumu öngörmediklerini belirterek, yerli ve yabancı yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiyi vurguladı. Demirel, şimdilik yurt dışına açılma gibi bir planları bulunmadığını, öncelikle Türkiye'deki yüksek potansiyeli değerlendirmek istediklerini söyledi.

Halka arzın zamanlamasının çok doğru olduğunu, yatırımcıların çok doğru bir zamanda yatırım yapacağını vurgulayan Demirel, Et ve Süt Kurumu'ndan et alma konusunda, "İhalenin açıldığı dönemde 81 ilde yoktuk. Şu an başvurumuzu yeniledik, bekliyoruz. Olursa eğer değerlendirmek isteriz." ifadesini kullandı.

Demirel, geçmiş 5 yıla bakıldığında, her yıl geleneksel kanaldan yüzde 1'lik kısmın modern kanala kaydığını, bu trendin devam edeceğini söyledi.

Piyasalardan bağımsız, Şok'un çok güzel bir büyüme hikayesi ve pozitif büyüme ile ayrışması olduğunu dile getiren Demirel, gıda perakendeciliğinin de, piyasalar ne olursa olsun şanslı, dirençli ve defansif, oynaklıklardan daha az etkilenen bir alan olduğunu vurguladı.

Gong töreninin 16 Mayıs'ta gerçekleşeceğini bildiren Demirel, halka arzın şirketin eksi öz kaynaklarına etkisine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Öz kaynaklarımız negatif, doğru... Halka arzdan gelecek bütün gelirlerle borçluluklarımızı tamamen kapatmış olacağız, herhangi bir finansal borcumuz kalmayacak, hatta şirket net nakit pozisyonuna geçmiş olacak. Öz kaynaklarımız pozitife geçmiş olacak sermaye artışı sayesinde... Net nakit pozisyonu sayesinde de finansal olarak kaya gibi bir şirket haline gelmiş, öz kaynaklarımızı güçlendirmiş olacağız. Tüm borçlar bitmiş ve şirket net olarak artı nakit pozisyonuna geçmiş olacak."