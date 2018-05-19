Şok Marketler, borsada işlem görmeye başladı

İSTANBUL (AA) - Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, "Halka arzımız, hem yabancı hem de yerli yatırımcılardan toplamda 1 milyar dolar talep görerek yoğun ilgiyle karşılandı. Hisselerimize yurt dışından 1,8 kat, yurt içinden 2,4 kat fazla talep geldi. Böylece 2,3 milyar liralık toplam halka arz büyüklüğü ile son 10 yılın en büyük halka arzlarından birine imza atmış olduk." dedi.



Şok Marketler'in halka arz gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel'in katılımıyla gerçekleştirildi.



Gong töreninde konuşan Demirel, halka arzın bir kilometre taşı ve gıda perakendeciliği adına önemli bir adım olduğunu söyledi.



Halka arz sürecinin kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:



"Halka arzımız, hem yabancı hem de yerli yatırımcılardan toplamda 1 milyar dolar talep görerek yoğun ilgiyle karşılandı. Hisselerimize yurt dışından 1,8 kat, yurt içinden 2,4 kat fazla talep geldi. Böylece 2,3 milyar liralık toplam halka arz büyüklüğü ile son 10 yılın en büyük halka arzlarından birine imza atmış olduk.

Yurt dışından 1,95 milyar liralık ilave yatırımı ülkemize kazandırmış olduk. Yatırımcıların ülkemize, sektörümüze ve Şok Marketler'e olan güveninin göstergesi... Gongla hisseleri resmen işlem görmeye başlayan Şok Marketler, bundan sonra hızlı büyümesine kaldığı yerden devam edecek, şeffaf bir şirket olarak kazandıklarını hissedarları ile paylaşacak."

Şu anda 5 bin 500 mağaza ile 81 kentte hizmet verdiklerini bildiren Demirel, gıda perakende sektörüne yeni soluk kazandırdıklarını söyledi.







- "Şok'un halka arzı, piyasaların kapanmadığını göstermek açısından önemli"







Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya da 2017'nin ikinci yarısında bazı mevzuat değişiklikleri yaptıklarını hatırlatarak, bu değişikliklere ilişkin bilgi verdi. Bu ortamlarda piyasaların stabilize edilmesi için en önemli unsurun sermaye girişini sağlamak olduğuna işaret eden Çetinkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2018 senesinde yaklaşık 8 tane işlemimiz var, 5,5 milyar lira üzerinde bir sermaye piyasası fonlaması temin etmiş durumdayız. Bunun çok çok artmasını istiyoruz ama Şok'un halka arzı, piyasaların kapanmadığını göstermek açısından çok kritik öneme haizdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."







- Şok Marketler, 10,5 TL hisse fiyatıyla işlem görmeye başladı







Verilen bilgiye göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Genesis, Schroder Investment, Blackrock, Neuberger and Berman ve GIC Private Limited gibi global yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören Şok Marketler hisselerine yurt dışından 1,8 kat, yurt içinden ise ortalama 2,4 kat talep geldi.



İşlem yurt içinde Garanti Yatırım liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde gerçekleştirilirken, yurt dışında ise Ünlü & Co, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse ile J.P. Morgan eş global koordinatörler, Citigroup ile UniCredit Bank ise eş talep toplayıcı olarak yer aldı.



Şirket, Borsa İstanbul'da SOKM koduyla 10,5 TL hisse fiyatıyla işlem görmeye başladı.



Şok Marketler, Yıldız Holding’in Ülker Bisküvi, Gözde Girişim, Makine Takım, Bizim Toptan, Kerevitaş ve Ufuk Yatırım'dan sonra Borsa İstanbul’da işlem gören 7'nci şirketi oldu.