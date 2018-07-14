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ŞOK Marketler patates ve soğanı 1,99 TL'ye satacak

rişimde bulunarak bu ürünleri çok özel indirimlerle satmaya başladı. ŞOK, Afyonlu ve Amasyalı üreticilerden doğrudan aldığı, böylece maliyetini düşürdüğü yeni mahsul patates ve soğanı müşterilerine indirimli fiyattan sunuyor.

ŞOK Marketler patates ve soğanı 1,99 TL'ye satacak

ürkiye’nin mağaza sayısı ve ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zinciri ŞOK Marketler Tic. A.Ş. son aylarda yükselen patates ve kuru soğan fiyatlarına karşı çok özel bir kampanya başlatıyor. Taze sebze meyve konusundaki uzmanlığıyla ve müşterisine her zaman en “uygun fiyatı” sunmayı amaçlayan ŞOK Marketler, 14 Temmuz’dan itibaren yeni mahsul Afyon patatesi ve Amasya kuru soğanın kilosunu 1,99 TL’den müşterilerine sunuyor.

Yerli, taze ve uygun fiyatlarla
ŞOK Marketler sebze ve meyveyi yerli çiftçilerden doğrudan alarak müşterilerine mümkün olan en kısa sürede hem yeni mahsul ve taze hem de ŞOK fiyatıyla sunmayı hedefliyor.
ŞOK Marketler, taze sebze meyve alanındaki uzmanlığı ile raflarında yer verdiği taze meyve ve sebzeyi doğrudan tarladan depolarına, oradan da mağazalarına dağıtarak müşterilerine ulaştırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şok Marketler
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