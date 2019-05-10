Şok Marketler’den ilk çeyrekte 3,5 milyar liralık net satış

İSTANBUL (AA)- Şok Marketler, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 37’lik büyümeyle 3,5 milyar TL net satış gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini yüzde 37,1 artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltti.

Şok Marketler, 2019’un ilk üç ayında 278 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6 bin 642’ye çıkardı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi Uğur Demirel, Şok Marketler’in güçlü sonuçlarının 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini belirterek, sektörün en hızlı büyüyen oyuncularından biri olmaya devam ettiklerini ve artan müşteri trafiğinin, güçlü ve sürdürülebilir satışların büyümelerinin temelini oluşturduğunu bildirdi.



Demirel, müşterilerine hem kaliteli hem de ucuz ürünler sunmayı hedeflediklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Şirketimiz, 2019 yılı ocak ayında başlattığı “Şok Ucuz” kampanyasıyla bu hedefini desteklerken aynı zamanda satış gelirlerine de katkı sağladı. Yeni açtığımız mağazalarla satışlarımızı geliştirirken aynı zamanda istihdama da katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Şok Marketler olarak 2019’un ilk çeyreğinde 278 yeni mağazada 800’e yakın ek istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de mevcut performansımızı sürdürerek müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.”

