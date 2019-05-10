Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon Rusya dünya
Şeker ihracatına izin
Şeker ihracatına izin
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Küresel piyasalar dalgalı
Küresel piyasalar dalgalı
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru

Şok Marketler’den ilk çeyrekte 3,5 milyar liralık net satış

- Şok Marketler Üst Yöneticisi Uğur Demirel: - "Şok Marketler güçlü sonuçlarını 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirecek, sektörün en hızlı büyüyen oyuncularından biri olmaya devam ediyoruz ve artan müşteri trafiği, güçlü ve sürdürülebilir satışlar büyümemizin temelini oluşturuyor"

Şok Marketler’den ilk çeyrekte 3,5 milyar liralık net satış
banner17

İSTANBUL (AA)- Şok Marketler, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 37’lik büyümeyle 3,5 milyar TL net satış gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini yüzde 37,1 artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltti.

Şok Marketler, 2019’un ilk üç ayında 278 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6 bin 642’ye çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi Uğur Demirel, Şok Marketler’in güçlü sonuçlarının 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini belirterek, sektörün en hızlı büyüyen oyuncularından biri olmaya devam ettiklerini ve artan müşteri trafiğinin, güçlü ve sürdürülebilir satışların büyümelerinin temelini oluşturduğunu bildirdi.

Demirel, müşterilerine hem kaliteli hem de ucuz ürünler sunmayı hedeflediklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şirketimiz, 2019 yılı ocak ayında başlattığı “Şok Ucuz” kampanyasıyla bu hedefini desteklerken aynı zamanda satış gelirlerine de katkı sağladı. Yeni açtığımız mağazalarla satışlarımızı geliştirirken aynı zamanda istihdama da katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Şok Marketler olarak 2019’un ilk çeyreğinde 278 yeni mağazada 800’e yakın ek istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de mevcut performansımızı sürdürerek müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Net SatışŞok Marketler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5