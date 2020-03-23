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Sokağa çıkma yasağı da yetmez

Almanya bugün ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamayı gündemine alırken Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi sokağa çıkma yasaklarının tek başına yeterli olamayacağını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı da yetmez
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Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durum Programları İcra Direktörü Dr. Michael Ryan koronavirüs salgınıyla mücadelenin sadece sokağa çıkma yasaklarıyla alt edilemeyeceğini söyledi.

BBC'de Andrew Marr Show'a katılan Ryan virüsün yeniden güçlenmesinin önüne geçmek kamu sağlığı tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ryan "Odaklanmamız gereken hasta olanları, virüsü taşıyanları bulmak ve onları tecrit etmek, temas kurdukları insanları bulmak ve onları tecrit etmek" diye konuştu.

"Şu anda tehlike sokağa çıkma yasaklarında" diyen Ryan "Şu anda güçlü kamu sağlığı önlemlerini hayata geçirmezsek, bu hareket kısıtlama ve sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında hastalığın yeniden zıplaması tehlikesi var" dedi.

ALMANYA'DA KARAR BUGÜN VERİLECEK

Avrupa ülkelerinden Almanya'da da sokağa çıkma yasakları tartışılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya saati ile 14.00'te eyalet başbakanlarıyla bir telekonferans yapacak. Toplantıda sokağa çıkış kısıtlamaları konusunda ülke çapında ortak bir düzenleme yapılıp yapılmaması ele alınacak. Ülke çapında ortak bir sokağa çıkış kısıtlaması getirilmesi de gündem maddeleri arasında. Almanya'da Bavyera eyaleti vatandaşların sokağa çıkışına kısıtlamalar getirmişti.

Bilindiği gibi Türkiye'de ise 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkış yasağı getirilmişti.

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Dünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüsSokağa çıkma Yasağı
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