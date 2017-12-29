Sokağı aydınlatmayan elektrik şirketlerinin cezası arttı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) genel aydınlatma kapsamında yanmadığı veya yerinde olmadığı belirlenen armatür ve elektrik direklerine ilişkin eksiklerini gidermeyen elektrik şirketlerine 2018 yılı içinde uygulanacak para cezası 72 lira artırıldı.

EPDK'nın, 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde, genel aydınlatma kapsamında yanmayan armatürlerle yerinde olmadığı belirlenen armatür ve direklere ilişkin eksiklerin giderilmesi için verilen sürelerde bu eksiklikleri gidermeyen şirketlere, her bir direk veya armatür için uygulanacak para cezası 500 liradan 572 liraya yükseltildi.

Şirketlerin para cezasını tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri gerekiyor.

Öte yandan, tebliğe göre tüm idari para cezaları, hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen şirket tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almayacak.



