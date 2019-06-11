Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda İçişleri Trabzon mersin
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı

"Sokağın tatları" Akasya’da

-İstanbullular Türk mutfak kültürünün sokak lezzetlerini 15-16 Haziran’da Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadacak

banner17

İSTANBUL(AA) - İstanbullular Türk mutfak kültürünün enfes sokak lezzetlerini 15-16 Haziran’da Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadacak.

Akasya AVM'den yapılan açıklamaya göre dönerden kokorece, midye dolmadan lokmaya; sokağın tüm lezzetlerinin yer alacağı Akasya Sokak Lezzetleri Festivali misafirlerin ruhunu da doyuracak. 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’da şarkıcı Berfu Sarıbaz, 16 Haziran Pazar ise saat 17.00’da latin müzik orkestrası Gabriela Sainz De Rozas & Son de Cuba sahne performanslarıyla katılımcılara eğlenceli bir hafta sonu fırsatı sunacak.

Festival süresince Akasya eğlencenin yanı sıra çocukların hayal gücü gelişimine de sanatla katkı sağlamaya devam ediyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle, 3-12 yaş grubu geleceğin potansiyel sanatçıları saat 12.00 ila 18.00 arasında ‘Türk Ressamları Atölyesi’nde buluşuyor. Müzede yer alan ve Türk resmine yön veren ünlü sanatçıların hayatı ve eserleri ışığında unutulmaz bir hafta sonu geçirecek olan minik misafirler, hem kendi eserlerini yaratacak hem de Türk resim tarihini keşfe çıkacak.

Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, saat 12.00 ila 21.00 saatleri arasında Akasya’daki Retro Lunapark’ta düzenlenecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akasya Sokak Lezzetleri Festivali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5