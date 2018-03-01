Sokak kedileri için ısı yalıtımlı ev yaptılar

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Avusturya merkezli ısı yalıtım malzemesi üreticisi Austrotherm, binalarda ısı yalıtımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak kedileri için ısı yalıtımlı ev üretiyor.

Konutlardaki mantolama işlemi için kullanılan malzemelerden yapılan ısı yalıtımlı kedi evleri, yağmur ve çamur geçirmeyen özel boyalarla kaplanıyor.

Sokak kedileri için sıcak bir yuva haline getirilen evler sayesinde bu hayvanlar kışın soğuktan, yazın da aşırı sıcaktan korunabilecek.

Şirketin patentini aldığı ısı yalıtımlı kedi evlerinin sayısı kısa sürede 500'ü aştı.

- Ünlü isimlerden destek

Kedilerin barınması için yapılan ısı yalıtımlı evler belirli bölgelerdeki park ve bahçelere bırakılıyor. Ayrıca şirket tarafından her cuma sosyal medyada #herkedininbireviolsun etiketiyle kedi fotoğrafı paylaşanlar arasından 5 kişiye bu evler hediye ediliyor.

Sosyal medya üzerinde yaklaşık bir ay içinde söz konusu evlerden edinmek isteyen 2 bin kullanıcı #herkedininbireviolsun etiketiyle paylaşımda bulundu.

Hayvan severler tarafından ilgi gören ısı yalıtımlı kedi evlerine ünlüler de sosyal medya hesaplarından destek verdi.

Sanatçı Sezen Aksu ile oyuncu Mert Fırat, Aslı Enver ve Begüm Birgören gibi birçok ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden projeyi destekledi.

- Evlerin sayısı artacak

Austrotherm Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısı yalıtımlı kedi evleriyle başlattıkları sosyal sorumluluk projesinin beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Evlerin yapımında, konutlardaki EPS (Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük) malzemesinin kullanıldığını ifade eden Celayer, bu nedenle evlerin uzun ömürlü olduğunu dile getirdi.

Celayer, Türkiye'de mantolama konusunda farkındalığın istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Bu kampanyayla hem ısı yalıtımına dikkat çekmeyi hem de sokak kedilerinin sıcak bir yuvaya kavuşmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Söz konusu evlerden ilk etapta 500 adet üretildiğini anlatan Celayer, "Şimdi yavaş yavaş 500'ün üzerine çıkıyoruz. Çok fazla talep geliyor, bu yüzden önümüzdeki dönem için stok da yapmak istiyoruz. Gelecek sene bu konuda belediyelerle daha kapsamlı bir çalışma yaparak kampanyamızı büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Celayer, ısı yalıtımının enerji verimliliği sağlamak ve ithalatı azaltmak için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda 22 milyon konut içinde 16 milyon konut mantolamasız ve bu sebeple çok fazla enerji kaybı yaşanıyor. Isı yalıtımıyla evlerdeki yakıt giderini yüzde 50'ye kadar düşürebiliyoruz. Mantolama evi kışın sıcak tuttuğu kadar yazın da serin tuttuğu için soğutma giderlerini de ciddi şekilde azaltıyor. Mantolama yaptırmak için oluşan maliyet 2-3 yıl içinde amorti ediliyor. Türkiye'de bu konutların ısı yalıtımlı hale gelmesiyle 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor."