Söke üretim kapasitesini üçe katlıyor! Un pazarının lider ve yenilikçi markası Söke, Ankara’daki fabrika yatırımı ile sektörü hareketlendirecek. Kapasitesini yaklaşık üç katına çıkaracak yeni fabrikası ile Söke, ürünlerini daha fazla profesyonele ve tüketiciye ulaştırma imkanı bulacak.



Değirmencilikte 55 yıldır faaliyet gösteren ve sektörde pek çok ilke imza atan Söke, un pazarını hareketlendirecek ve yurt dışına açılmasını sağlayacak büyük bir yatırıma imza attı. Söke Ankara’da yer alan yeni fabrikası ile birlikte üretim kapasitesini yaklaşık üç katına çıkaracak. Türkiye’nin tahıl ambarı konumundaki İç Anadolu Bölgesi’nin en iyi kalitedeki buğdayları da yeni fabrikada işlenerek pazara sunulacak. Fabrikanın üretime geçmesi ile birlikte bölgede 200 kişilik doğrudan iş imkanı yaratılacak, Türk ekonomisine ve istihdama katkı sağlanacak.

Kuruluşundan bu yana kaliteyi odağında tutan Söke tüketicilerde yarattığı güven ile yıllardır markalı un pazarının lideri konumunda yer alıyor. Söke, son yıllarda yaptığı inovasyon yatırımları, yeni ürünleri, yenilenen logosu ve ambalajlarının ardından yeni yatırımı ile büyümesini hızlandırıyor. Mevcut tesislerinde tam kapasiteyle üretime devam eden Söke yeni fabrikası ile birlikte Türkiye’de pazar payını arttırmanın yanı sıra yurt dışına da açılmayı hedefliyor.



Söke Günde 1400 Ton Kapasiteye Ulaşacak

Yatırım ile ilgili bilgi veren Söke CEO’su Başar Kılıç, “Söke olarak yeni yatırımımız ile büyümemize hız katıyor, istihdam sağlıyor ve Türk ekonomisine katkımızı arttırıyoruz. Kalite, Söke için kuruluşundan bu yana vazgeçilmez bir husus oldu. Yeni yatırım için seçimimizi de yine bu kriter belirledi. Yeni fabrikamızda değirmen teknolojisinin üstün markası Bühler marka makineler yer alıyor. Lokasyon olarak İç Anadolu’da bulunması hem Anadolu’daki yaygınlığımızı pekiştirmek hem de bölgedeki yüksek kalitedeki buğdayları da işleme imkanı sunması açısından önemli bir avantaj. Profesyonellerin ve ev tüketicilerinin güvenerek kullandığı, her ihtiyaca cevap verebilen zengin ürün çeşitliliği sunan bir marka olarak artan kapasitemizle daha fazla kullanıcıya ulaşacağız. Yurt dışı pazarlara girme hedefimize büyük katkı sağlayacak yeni yatırımımız sektörün güçlenmesine de olumlu yönde etki edecek” dedi.



Dünya standartlarında üretim kalitesini hedefleyerek sektörde pek çok ilke imza atan Söke’nin yeni fabrikası 23 dönüm arazi üzerinde 9600 metrekare kapalı alanda yer alıyor. Dönemin en büyük ve modern fabrikası olarak 1994 yılında inşa edilen fabrika günlük 840 ton üretim kapasitesine sahip. Yeni fabrikanın sağlayacağı kapasite artışı Söke’nin ürün çeşitliliğini artırmasına da katkı sağlayacak.



Söke Liderliğini Pekiştiriyor

Başarılı sonuçlar ve yeni yatırımlarla Söke’nin sektördeki konumunu güçlendirdiğine dikkat çeken Başar Kılıç, “Söke, markalı pazarın lideri konumunda yer alıyor. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve piyasaya sunduğumuz yeni ürünler ile büyümeye devam ettik, 2017 yılında yüzde 20 pazar payına ulaşarak markalı un pazarında lider konumumuzu pekiştirdik” dedi.



Başar Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyüme hızımızı arttırarak, 2015 yılında 206 milyon TL olan ciromuzu yüzde 27 büyüterek, 2017 yılında 261 milyon TL’ye çıkardık. 2018 yılında da ciromuzu 350 milyon TL seviyesinin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Bu yatırımın yurt içi pazarındaki büyümemizin yanı sıra yurt dışı büyüme hedeflerimize de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya, büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya devam edeceğiz.”



Son yıllarda değişen tüketim trendleri ile birlikte unlu ürünlerin çeşitliliği arttı ve farklı tüketim tercihleri oluşmaya başladı. Geleneksel beyaz unun yanı sıra farklı tahıllardan elde edilen yeni un çeşitleri pazarda yerini aldı. Sektördeki bu eğilimleri takip ederek pek çok yeni ürünü ilk olarak pazara sunan Söke’nin yeni yatırımı zengin ürün çeşitliliğini daha da artırmanın yanı sıra pazarı da hareketlendirecek.