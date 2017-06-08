Şölen'den Gaziantep'e endüstri 4.0 donanımlı dev tesis

GAZİANTEP (AA) - Çikolata ve çikolatalı ürünler sektörünün önemli firmalarından biri olan Şölen, üretim gücünü, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu, endüstri 4.0'ın tüm gerekliliklerini karşılayan yeni üretim tesisiyle artırdı.

Şölen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin 2012 yılında başladığı yeni tesis projesinin, gıda güvenliği alanındaki en üst düzey standartların sağlanması ve en son yeniliklerin üretim hattına taşınması gözetilerek 5 yılda tamamlandığını ve 600 milyon liraya mal olduğunu bildirdi.

Faaliyete geçen yeni tesislerinin sadece Türkiye’de değil dünyada parmakla gösterilecek donanım ve yetkinliklere sahip olduğunu belirten Çoban, "Sektörümüze yaptığımız yatırımları aynı zamanda ülkemiz ekonomisine değer katmak için bir vesile olarak görüyoruz. Bu yatırımları yaparken doğduğumuz şehir Gaziantep’i öncelikli olarak konumlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Çoban, 1989'da günlük 10 ton kapasiteyle 2 bin metrekarelik alanda üretime başlayan firmanın, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde 120 bin metrekarelik alanda faaliyete geçen endüstri 4.0 özellikli yeni tesisiyle günlük üretim kapasitesinin 800 tona çıktığına dikkati çekti.

Çoban ailesi olarak Türkiye’den aldıkları güçle yaptıkları işlerden kazandıklarını yine Türkiye'ye yatırdıklarını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Yeni tesisimizi 600 milyon liraya tamamladık. Bu denli büyük bir yatırımı şirketimizin doğduğu topraklara, bizim için de memleket olan Gaziantep’e yapmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Endüstri 4.0’ın gerekliliklerini tam olarak karşılayan, Avrupa’nın en yüksek teknolojisine sahip yapıda tasarlanan yeni üretim alanımız 120 bin metrekare büyüklüğünde. Fabrikamızda 62 üretim hattı bulunuyor ve toplam kapasitemiz 800 ton. Yeni üretim tesisimiz iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde unlu mamuller, gofret, şeker, sakız ve bisküvi hatları var. İkinci bölümde ise çikolata hatları yer alıyor. Burada çok etkin bir otomasyon sistemi kurduk. Akıllı bir entegre tesis oluşturduk. Gururla bahsettiğimiz bu yeni akıllı entegre tesisimiz tüm süreçlerde çok gelişmiş bir otomasyon sistemiyle çalışıyor."

Çoban, başlangıçtan müşteriye teslim edilinceye kadarki tüm süreçlerde hem makine hem otomasyon hem de akıllı depo sisteminin birbirleriyle konuştuğuna dikkati çekerek "Toz, un, şeker ve yağ gibi ham maddeden müşteriye gidecek kamyona kadar tüm aşamalarda full otomasyona sahibiz. Tesisimizin bir başka öne çıkan özelliği ise 2 bin metrekarelik alana kurduğumuz Ar-Ge merkezimiz. Ar-Ge merkezimiz, bütün yeni ürünlerin prototiplerinin yapıldığı bir merkez konumunda." ifadesini kullandı.

- Yeni tesisle hedefler büyüdü

İsmail Çoban, 2016 yılını 763 milyon lira ciroyla tamamladıklarına, 2017 yıl sonu ciro hedeflerinin ise 1 milyar lira olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Hedef pazarlarda güçlü bir şekilde var olabilmek için yurt dışı ofisleri açtık. Şu anda Dubai, Cezayir, Azerbaycan, Suudi Arabistan’da ofislerimiz, Levant Bölgesi, Kanada ve Latin Amerika’da bölge müdürlüklerimiz bulunuyor. En son Şölen USA'yı kurduk. Yeni ofislerimiz de yolda. Şölen, halen Türkiye'nin en fazla çikolata ihracatı yapan şirketi konumunda. 2017 yılının ilk 4 ayında çikolata ihracatında Türkiye ortalaması kilogram başına 2,21 dolarken, Şölen ürünlerinin ortalama kilogram fiyatı 3,71 dolardır. Bugün elde ettiğimiz bu başarının ardında yenilikçiliğe ve cesur adımlara inancımız yatmaktadır. Yenilikçilik ve cesaret Şölen'in DNA'sında var. Büyük bir tutkuyla, en lezzetli ürünleri tüketiciye sunmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. En büyük hedefimiz de hem Türkiye’de hem de var olduğumuz ülkelerde markalaşma hikayeleri yaratmak."