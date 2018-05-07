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Solimpeks, Yapı Fuarı'nda güneş enerjisini anlatacak

Yenilenebilir enerji sektörünün lider şirketlerinden Solimpeks, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul 2018’e katılıyor. Solimpeks, fuarda “pasif ev” görüntüsünde düzenlenmiş standında, yapı sektörü profesyonellerine güneş enerjisi alanındaki en yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Solimpeks, Yapı Fuarı'nda güneş enerjisini anlatacak
Solar termal alanında Türkiye’nin en büyük üreticisi Solimpeks, bu yıl 8-12 Mayıs tarihleri arasında 41’incisi düzenlenecek Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul 2018’de yapı ve inşaat sektörü profesyonelleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Solimpeks, dünyadaki en büyük beş yapı fuarı arasında yer alan, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan en büyük fuar olan Yapı Fuarı’nda farklı ülkelerden gelen yapı ve inşaat sektöründen ziyaretçilere en yeni yüksek verimli güneş kolektörleri, yeni yüksek verimli, ERP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’ne uygun ısı pompalarını, hijyenik boylerleri ve hem elektrik hem de sıcak suyu aynı anda üreten hibrit panellerini tanıtacak.



41. Yapı Fuarı’nda ziyaretçilerin karşısına “Pasif Ev” görüntüsündeki bir stantla çıkacaklarını belirten Solimpeks Türkiye Genel Müdürü Gazi ÇELEBİ, fuara ilişkin şunları söyledi: “Yapı ve inşaat sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan Yapı Fuarı’nda kollektörler, ısı pompaları, PV-T paneller gibi kendi ürünlerimizin yanı sıra distribütörlüğünü yürüttüğümüz dünyanın en verimli paneli olan Panasonic HIT panellerini de tanıtacağız. Ayrıca ziyaretçilere Pasif Ev (yeşil ev, artı enerji evi) yani enerji ihtiyacını yenilebilir enerjiden karşılayan bir evin, enerjiyi verimli üretme ve kullanmasıyla ilgili neler yapılması gerektiği de anlatacağız. Bu fuarla gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz hedeflerimizden biri de özellikle yurtdışındaki ziyaretçilerle buluşarak ihracat pazarımızı daha da büyütmek.”
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