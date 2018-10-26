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SOM mühimmatı için imza

- SSB ile Roketsan arasında SOM Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı - Sözleşme kapsamında SOM mühimmatlarının farklı konfigürasyonlarında seri üretimi ve bazı alt sistem ile birimlerin millileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek

SOM mühimmatı için imza
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ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan AŞ arasında Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı.

SOM Projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden, kritik öneme sahip, sabit ve hareketli kara/su hedeflerini etkisiz kılmak amacıyla ihtiyaç duyduğu hassas güdümlü mühimmat tedarikini karşılamak amacıyla başlatıldı.

Sözleşme kapsamında, SOM mühimmatlarının farklı konfigürasyonlarında seri üretimi ve bazı alt sistem ile birimlerin millileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Mühimmatların seri üretimini Roketsan AŞ yaparken, tasarım, geliştirme ve millileştirme çalışmaları TÜBİTAK SAGE'nin katkısıyla yürütülecek.

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ROKETSANSom ProjesiSSB
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