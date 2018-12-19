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Somali Konut Bakanı, Karmod'u ziyaret etti

- Somali Bayındırlık Yeniden Yapılanma ve Konut Bakanı Abdülfettah Muhammed İbrahim, ülkesinde ilk etapta yapımını planladıkları 10 bin konutluk proje için Karmod ile görüş alışverişinde bulundu

Somali Konut Bakanı, Karmod'u ziyaret etti
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İSTANBUL (AA) - Somali Bayındırlık Yeniden Yapılanma ve Konut Bakanı Abdülfettah Muhammed İbrahim, Karmod'u ziyaret etti.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre Bakan İbrahim'in, ülkesindeki orta gelir grubunun konut ihtiyacını karşılamak üzere ilk etapta yapımını planladıkları 10 bin konutluk proje için Karmod ile görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, ülke olarak iyi ilişkilerimizin bulunduğu Somali'nin konut açığının kısa vadede karşılanabilmesine yönelik üretimini gerçekleştirdikleri evlerin avantajlarını konuk bakan ve beraberindeki heyete aktardıklarını belirtti.

Karmod olarak gerçekleştirdikleri toplu konut projeleriyle farklı ülkelerin mesken ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağladıklarını kaydeden Durmaz, şunları kaydetti:

"Evlerimizin kurulum kolaylığı ve uzun ömürlü yapı avantajlarıyla ülkelerin sosyal konut açığının giderilmesinde çok kısa sürede kalıcı çözümler üretiyoruz. Bakan İbrahim'e bu ziyaret vesilesiyle Irak’ta gerçekleştirdiğimiz 10 bin kişilik konut projemizle beraber Afrika genelinde yaptığımız konut projelerini tanıtma fırsatı bulduk. Kendileri ilk etapta 65 ve 85 metrekarelik konut ihtiyaçlarının bulunduğunu belirttiler. Son olarak gerçekleştirdiğimiz fabrika turumuzla Bakan İbrahim ve beraberindeki heyet hazır konut üretim aşamalarını yerinde incelediler."

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