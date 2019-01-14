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Sömestrede, Kastamonu kültür ve Ilgaz kayak turu gözde

Sömestre tatiline (15 tatile) sayılı günler kaldı. Novitas Turizm ve Seyahat Acentası tarafından, 20- 25 Ocak ile 27-31 Ocak tarihleri arasında, “Kastamonu- Ilgaz Kayak ve Kültür turu” düzenleniyor.

Sömestrede, Kastamonu kültür ve Ilgaz kayak turu gözde
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Sömestre tatiline (15 tatile) sayılı günler kaldı. Novitas Turizm ve Seyahat Acentası tarafından, 20- 25 Ocak ile 27-31 Ocak tarihleri arasında, “Kastamonu- Ilgaz Kayak ve Kültür turu” düzenleniyor.
5 gün-4 gece olarak düzenlenecek iki ayrı programda, Ilgaz Dağı’nda 2 tam gün kayak keyfi ile diğer günler kentte aralarında 14.yüzyıldan kalma Candaroğlu yapısı Mahmut Bey Camii, Nasrullah Meydanı’ndaki Nasrullah Camii gibi camiler, türbeler, konaklar, Şehit Şerife Bacı anıtı gibi yerler ziyaret edilecek. Vedat Tek Kültür Merkezi’nde ülkemizin ilk ve tek şapka müzesi, dantel ve bebek müzesi gezilecek. Aynı zamanda, kentin turistik çarşısı olan Münire Medresesi’nden, Kastamonu’ya özgü hediyelikler ve el sanatı ürünleri almak mümkün. Kayak ve Kültür ağırlıklı olan turda, kentin tarih kokan eşsiz Kastamonu Uğurlu Konaklarında kalınırken, banduma, simit tiridi, çekme helva, etli ekmek, pastırma gibi yöresel eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı da var. 
 
 
Kastamonu Ilgaz Turu 4 gece 5 gün yarım pansiyon:
Turun fiyatı kişi başı 1.600 TL
7-12 yaşına kadar olan çocuklar (İki büyük ile aynı odada konaklama): 1.300 TL
7-12 yaşına kadar olan çocuklar (Bir büyük ile aynı odada konaklama): 1.380 TL
2-6 yaş arası çocuklar: 400 TL
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Novitas Turizm Ve Seyahat AcentasıKastamonu- Ilgaz Kayak Ve Kültür Turu
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