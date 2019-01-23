"Son 10 yıldır Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağıyız"

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, "Son 10 yıldır biz Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağıyız. Gürcistan'a ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde." dedi.

Koçak, bir süre önce Artvin'e atanan Vali Yılmaz Doruk'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, Türkiye ile Gürcistan'ın, turizm, ticaret ve ekonomik alanda çok yakın ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Artvin'in, Türkiye ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan sınır ili olduğunu belirten Koçak, "Acara Özerk Cumhuriyeti bölgesinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız ile burada faaliyet gösteren iş adamlarımıza yardımcı olmak üzere mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz." diye konuştu.

Koçak, daha sonra Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Seçkin Kurt'u makamlarında ziyaret etti.

Artvin TSO ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Koçak, Artvin'in kendileri için çok önemli bir il olduğunu söyledi.

Artvin ve çevre illerle Batum arasında pek çok iş birliği alanı olduğuna işaret eden Koçak, "Her sene çok sayıda Gürcü öğrenciyi burada misafir ediyorsunuz. Her alanda iş birliğinin gelişmesi bizim için çok önemli. Biz de bu iş birliğinin gelişmesi adına ülkemizin oradaki temsilcisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Koçak, Artvin'in ekonomik, özellikle de turizm potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönemde yapılan altyapı projeleri, yapımı devam eden Rize-Artvin Havaalanı ve tünellerin açılmış olması Artvin'e ulaşımı kolaylaştırdı. Ulaşım kolaylaştıkça turizm daha hareketli olacak. Batum da bir turizm şehri. Bir seyahatte iki ülke gezmek herkes için cazip bir teklif. Batum'a gelen turistlerin bu bölgeye de çekilmesi, buranın kültürel ve doğal güzelliklerinin görülmesi çok güzel bir fikir. Bu konuda çeşitli projeler yürütülüyor."

- "Türkiye ile Gürcistan arasında çok önemli ekonomik iş birliği var"

Türkiye ile Gürcistan arasında çok önemli ekonomik iş birliği olduğunu kaydeden Koçak, "Son 10 yıldır biz Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağıyız. Gürcistan'a ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde. Gürcistan'a ihracatta ilk sıradayız ve bu devam ediyor. Epey yoğun ilişkilerimiz olan bir ülke. Bu, gün geçtikçe artıyor." ifadesini kullandı.

Koçak, Gürcistan ile Türkiye arasındaki protokol gereği iki ülke arasında kimlikle geçişlerin yapıldığını anımsatarak, bu çerçevede kara hudut kapıları arasında Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'deki en yoğun kapı olduğunu, 2018 yılında 7 milyon kişinin Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Koçak, "Araç trafiği bakımından geliş gidişlerde yeni peronlar hizmete açıldı. İnanılmaz bir ferahlık ve genişlik var. Yolcu koridorunun da tamamlanıp hizmete alınması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini biliyoruz. Yolcu koridoru da şubat ayı sonunda doğru hizmete girecektir." dedi.



