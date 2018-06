“Son 19 aydır sanayi üretimimiz kesintisiz artıyor“ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "(Mega Endüstri Bölgeleri) Buradaki sanayi parsellerini devlet satmıyor, kullanım hakkı veriyor. Alt yapıyı tamamen devlet hazırlıyor, yani sanayici parasını toprağa, alt yapıya gömmüyor. Parasını işletme sermayesi olarak kullanıyor" - "(Büyüme rakamları) Son 19 aydır sanayi üretimimiz kesintisiz artıyor ve son 6 ayda cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı"

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mega Endüstri Bölgeleri ile ilgili "Buradaki sanayi parsellerini devlet satmıyor, kullanım hakkı veriyor. Alt yapıyı tamamen devlet hazırlıyor, yani sanayici parasını toprağa, alt yapıya gömmüyor. Parasını işletme sermayesi olarak kullanıyor." dedi.

Bazı ziyaretler ve açılışlar için kente gelen Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi.

Yönetime seçilen iş adamlarını tebrik eden Bakan Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özlü burada yaptığı konuşmada, kendilerini mega projeler yapan ve yapmak isteyen siyasi kadrolar olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı "Mega Endüstri Bölgeleri" konusunda yaklaşık 2 yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Özlü, "Her sanayici aynı zamanda bir tüccardır. Sanayici üretmekle kalmaz, alır, satar. Sadece teknik kısımda kalmaz. Biz Türkiye'nin bir sıçrama yapmasını istiyoruz. Türkiye'nin bir hamle yapması lazım. 2008 dünya krizinden sonra Türkiye'de milli gelirde bir sıçrama olmadı. Kimisi buna orta gelir tuzağı diyor, biz orta teknoloji tuzağı diyoruz, yani teknoloji seviyeniz ne ise kar marjınız da odur. Türkiye'nin bir sıçrama yapması lazım. Türkiye'nin sıçrama yapabileceği alanların başında sanayi ve teknoloji geliyor." ifadelerini kullandı.

"Türk sanayisini ikiye katlamak istiyoruz" diyen Bakan Özlü, "Bir sanayimiz var, yanına bir tane daha koymak istiyoruz. Bakanlığımızın uzmanları ile yabancı bir danışmanlık aldık. Biz Türkiye'nin sanayisini ikiye katlamak istiyoruz, ne yapmalıyız diye çalıştık. Süreç sonunda bize iki önemli başlık söylendi. Biri odak sektörler, yani Türkiye'nin odaklanması lazım. Biz her alanda iyi olamayız, bütçemiz kısıtlı, çok paramız yok. Her sanayi alanına yatırım yapamayacağımıza göre, yatırımlarımızı odaklandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



- "Dengeli senaryo seçildi"





Çalışmalar sonunda dengeli-agresif ve normal senaryolardan dengeli senaryoyu seçtiklerini aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kimya ve ilaç sanayi sektörüne birinci öncelik vermesi gerekiyor. İkincisi yarı iletkenler ve elektronik. Burada açık veriyoruz. Bir diğeri otomotiv sanayisidir. Otomotiv sanayisinde Türkiye'nin bir potansiyeli var. Geçen sene otomotiv sanayisinde yaklaşık 28,5 milyar dolar ihracat yaptık. Türkiye'deki otomotiv yan sanayi, dünyadaki en prestijli otomobil firmalarına parça satıyor. Türk otomotiv yan sanayisi, her miktara cevap verebilen bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla otomotiv sanayisini ikiye katlayabiliriz. Yani 30 milyar doları 60 milyar dolar yapabiliriz. Çalışmalar sonucunda bu şekilde 5 sektör ortaya çıktı. Odak sektörler, kimya ve ilaç, otomotiv, elektronik ve yarı iletkenler, makine ve teçhizat, biri de gıdadır."



-"Domates yerine ketçap satmalıyız"



Özlü, Türkiye'nin domates sattığını ancak domatesi işleyerek ketçap satması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim gıda sanayisinden katma değer ya da para kazanmamız lazım. Gıda niye stratejik, çünkü insanlar gelir seviyesi arttıkça daha iyi beslenmek istiyor. Nüfus artıyor, pazar büyüyor. Bana bir arkadaşım 'Uzaya gitmesek de olur ama yemek yemeyince olmuyor.' dedi. Türkiye'nin gıda sanayisinde potansiyeli var. Türkiye, ham tarım ürünleri satmak yerine işlenmiş tarım ürünleri satmalı." diye konuştu.



- Mega Endüstri Bölgeleri



Mega Endüstri Bölgeleri'nin, OSB'lerden çok daha büyük yerler olduğunu ifade eden Özlü, bu bölgelerde sanayi parsellerinin satılmadığını, kullanım hakkı verildiğini açıkladı.

Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki sanayi parsellerini devlet satmıyor, kullanım hakkı veriyor. Alt yapıyı tamamen devlet hazırlıyor, yani sanayici parasını toprağa, alt yapıya gömmüyor. Parasını işletme sermayesi olarak kullanıyor. Singapur'da örneği bulunan bir mega endüstri bölgesinde yılda 66 milyar dolar ciro oluyor. Burada 150'den fazla firma var ve 40 bin çalışan var. Mega Endüstri Bölgeleri, bunun gibi bölgelerdir. Bunlardan bir tanesi Batı Karadeniz'de Filyos bölgesinde kurulacak. O bölgeyi sanayici ile tanıştıracağız, sanayicimiz nasıl bir alt yapı istiyorsa onu da biz yapacağız.

Yani 'nereden yol geçsin, doğalgaz nasıl bağlansın, demir yolu neresinden geçsin' bunları biz yapacağız. Sanayici sadece kendi işine bakacak. Bu Mega Endüstri Bölgeleri'nin her birinden duruma göre, kimisinden 30 milyar dolar, kimisinden 10 milyar dolar, en az 150 milyar dolarlık ciro bekliyoruz, bittikten sonra. İlk aşamada Filyos ve Ceyhan var, diğerleri devam edecek."

Özlü, sanayicilerin bu gibi bölgelere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ümit ve istikbal vadetmeyen siyasal çözümlere, alternatiflere teveccüh etmemenizi rica ederim." dedi.

Türkiye'nin sanayi üretiminin son 19 aydır kesintisiz arttığını aktaran Özlü, "Türkiye son 6 ayda, cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı. Son 19 aydır sanayi üretimimiz kesintisiz artıyor ve son 6 ayda cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı. 2018 yılının Nisan ayı, cumhuriyet tarihinin en fazla sanayi üretimi yapılan ayı oldu. Bu Türkiye'nin başarısıdır, hepimizin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye büyüyor ama bu halka yansımıyor" diye bir görüşün olduğunu anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Bizim muhaliflerimiz bunu söylüyor. Bir örnek vereyim, 2002 Türkiye'de satılan otomobil sayısı 90 bin civarındaydı. 2017 yılında satılan otomobil sayısı 722 bindir, yaklaşık 8 kat artış vardır. 2002 yılında Türkiye'de satılan traktör sayısı 6 bin 900-7 bin civarındaydı. Geçen yıl Türkiye'de satılan traktör sayısı 73 bindir, 10 kat artış var. Arkadaşlar, bu traktörleri kim alıyor? Bu traktörleri köylü alıyor, köylerimize gidip bakalım, hepsi 4 çeker. Demek ki Türkiye'deki refah artışı halkımıza yansıyor. Bu 'halkımıza yansımıyor' diyen görüş doğru değil. Piyasada 5 yaşın üzerinde kaç otomobil var? Çoğu yeni, hepimiz alabiliyoruz. Demek ki alım gücümüz, refah düzeyimiz artıyor."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuşmasının ardından TSO Yönetim Kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.