Son 5 yılda 10 milyar liralık kaçakçılık önlendi

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Bakan Tüfenkci, ülke genelindeki tüm gümrük kapılarında teknik alt yapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesiyle eğitimli ve tecrübeli personelin yoğun çalışması sayesinde son 5 yılda 1,6 milyar lira değerinde olan uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiğini ifade etti.

Doğudaki ülkelerde üretilen doğal uyuşturucuların batıya, batıdaki ülkelerde üretilen sentetik uyuşturucuların ise doğuya gönderilmesinde güzergah olarak Türkiye'nin kullanıldığını dile getirilen Tüfenkci, "Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ruh ve beden sağlığını hedef alarak terör ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığını ciddiye alıyor, özveriyle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinin, yerelde ve uluslararası alanda mücadele gerektirdiğine dikkati çekerek, bunun için idari, beşeri ve fiziki kapasitenin güçlü olmasının önemine değindi. Bu kapsamda yeni üretilen sentetik uyuşturucular da dahil olmak üzere narkotik maddelerin hızlı ve yerinde tespitine yönelik teknolojileri titizlikle takip ettiklerini ifade eden Tüfenkci, uyuşturucu madde kaçakçılığı açısından riskli durumdaki tüm kara, hava, deniz kapılarıyla posta ve kargo işleme merkezlerinde son teknoloji cihaz ve sistemlerin yanı sıra narkotik dedektör köpekleri kullandıklarını anlattı.

"Kaçakçılıkla mücadelemiz her alanda sürüyor"

Tüfenkci, Dünya Gümrük Örgütü tarafından bölgesel eğitim merkezi ilan edilen Köpek Eğitim Merkezi'nde uyuşturucu yakalamalarına büyük katkı sağlayan narkotik dedektör köpeklerin eğitildiğini ve bunların sayılarının artırıldığını söyledi.

Bakanlık personelinin uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelesinin diğer kaçakçılık türlerinde de aktif ve kapsamlı çalışmalarla devam ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, "Her alanda yürüttüğümüz kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sayesinde 2017'nin 10 ayında 2 milyar lira olmak üzere son 5 yılda uyuşturucu madde ve ticari eşya toplamında 10 milyar liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkardık." diye konuştu.