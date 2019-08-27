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Son 6 yılın en parlak döneminde!

Fed’in güvercin açıklamaları ve Trump’ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı. Sarı metalin fiyatı 1.554 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler altın rallisinin süreceği tahmininde bulundu.

Son 6 yılın en parlak döneminde!
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Fed'in güvercin açıklamaları ve Trump'ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı. Sarı metalin fiyatı 1.554 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler altın rallisinin süreceği tahmininde bulundu.

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