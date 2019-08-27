Fed'in güvercin açıklamaları ve Trump'ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı. Sarı metalin fiyatı 1.554 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler altın rallisinin süreceği tahmininde bulundu.
Son 6 yılın en parlak döneminde!
Fed’in güvercin açıklamaları ve Trump’ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı. Sarı metalin fiyatı 1.554 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler altın rallisinin süreceği tahmininde bulundu.
27 Ağustos 2019 Salı 10:37