Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Demir, "Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir." dedi.
ABD'nin kararını resmi olarak iletmesini beklediklerini belirten Demir, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"7-8 Milyon Doları Aşacak Maliyet Artışı Olacak"
"Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz. Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.
"Sanayimiz Bundan Güçlenerek Çıkacaktır"
Türkiye'nin F-35'ten çıkarıldığını resmi olarak bekliyoruz. Türkiye o zamana kadar yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak. Türk şirketleri geçici kayıplar yaşayabilir ancak sanayimiz bundan güçlenerek çıkacaktır."
Son Dakika! Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: İlk başlarda belirli bir kayba uğratabilir
Son dakika! F-35 programının askıya alınmasını değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk şirketleri ilk başlarda belirli bir kayba uğrayabilir." dedi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 14:54
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Demir, "Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir." dedi.