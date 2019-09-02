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Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı ceketler Altınyıldız Classics'te

- Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketleri satılmaya başlandı

Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı ceketler Altınyıldız Classics'te
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İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketler müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, ceketler ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunacak. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde, erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics’in pamuklu ceketleri hem spor hem şık giysilere başarıyla eşlik edecek.

Altınyıldız Classics’in her gardırobun vazgeçilmezi olan esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip pamuklu ceketleri ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunuyor.


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Altınyıldız Classics
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