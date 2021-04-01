Sonunda Çin'e de girdi Türk peynirini dünyaya satıyor

Sektörün yenilikçi lideri Muratbey, ülke ekonomisine olan katkısını her geçen gün artırıyor. İnovasyon ve kaliteyi odak noktasına alan Muratbey son 3 ayda Çin, Azerbaycan, İsveç ve Kosova’yı da ihracat ağına kattı.Türkiye’nin tamamen yerli sermayeli, milli peynir markası Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’de doğarak dört kıtaya yayılan Muratbey, yeni ülkeleri de ihracat ağına katmayı sürdürüyor. En son Çin’i de ihracat yaptığı ülkelere ekleyerek ses getiren Muratbey, İsveç, Azerbaycan ve Kosova’ya da ihracata başladı.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, inovatif ve sağlıklı ürünlere olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Yenilikçi peynirlerimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih ediliyor. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle, inovatif ürünlerimizle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici” diye konuştu.

Yeni ürünler, yeni ülkeler

Özellikle Avrupa pazarından yoğun bir talep geldiğini de vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

“Türk peynirlerinin global pazardaki payı önemli ölçüde artıyor. Özellikle Avrupa pazarından uzun süredir gelen talepler üzerine yeni ürünler ile portföyümüzü genişlettik. Yurt içinde ve ihracatta İzmir Tulum Peyniri’ni Muratbey markasıyla tüketiciyle buluşturduk. İnovatif peynirlerimizden Naturena çeşnili peynirlerimiz ve geleneksel peynir çeşitlerimizle yoğun ilgi görerek büyümeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz her ülkede marka yatırımları yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz.”

Başarının sırrı kalite, inovasyon ve lezzet

Muratbey’in gücünü inovasyon, kalite ve peynirlerinin lezzetinden aldığını söyleyen Erol, “Kaliteli sütlerimizi Avrupa Birliği onaylı en iyi çiftliklerden temin ediyoruz. Yüksek besin değerli ve D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirlerle toplum sağlığını destekliyoruz. Ülkemizin eşsiz lezzetlerini dünya pazarında tanıtmak, ihracat rakamlarını artırmak suretiyle milli ekonomimize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek teknoloji gerekse lezzet noktasında dünya peynir sektörüne yön verecek yatırımlarla ülkemizi pazarda söz sahibi konuma getirmek için Muratbey olarak girişimlerimiz sürecek” dedi.

MURATBEY HAKKINDA:

Muratbey Gıda ‘nın temeli 1965 yılında atıldı. Muratbey sahip olduğu geniş tarım alanlarıyla Ege Bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden Uşak’ta 2004’te modern anlamda ilk fabrikasını kurdu. Bugün, 35 bin metrekare kapalı alana sahip entegre üretim tesisi, yaklaşık 400 çalışanı ve günde 700 ton süt işleme kapasitesiyle Türkiye’de ve ihracat pazarlarında peynirin gelişimine yön veriyor.

Birbirinden lezzetli 300’ün üzerinde ürün çeşidiyle Muratbey, dünya genelinde 4 kıtada Türkiye’de ise 30 bini aşkın satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Muratbey, dünya mutfaklarına kazandırdığı geleneksel Türk peynirlerinin yanı sıra; tuzu azaltılmış, D vitamini ile zenginleştirilmiş ve özel tasarımlı inovatif ürünleriyle de damaklara tat, vücuda sağlık ve bağışıklık sistemlerine güç katıyor. Diğer yandan özellikle çocuklara peynir yeme alışkanlığı kazandırmak için ürettiği Misto serisi tüm pazarlarda ebeveynlerin ve çocuk tüketicinin takdirini kazanıyor. Tüm bu çalışmalarla Muratbey, “Özel Peynirler” kategorisinde Türkiye pazar lideri oldu.

Muratbey 2011 yılından bu yana global inovasyon ödülleri, A.L.F.A Awards, QUDAL- Kalitede 1 Numara, Uluslararası Tüketici Dostu Marka gibi ödüllere, madalyalara , Üstün Mükemmellik statüsüne ( İsviçre Merkezli CERTIAS) layık görüldü. Muratbey Burgu ise “En İyi Peynir”’ (Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri) ünvanlı bir lezzettir. Almanya’da yayınlanan süt ve süt ürünleri dergisi Milch-Marketing’in okuyucuları tarafından da kendi kategorisinde 2019-2020 için ‘Yılın Ürünü’ seçilerek ‘Altın Ödül’ kazandı.

Muratbey, toplumun gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla başta eğitim ve kadınların güçlendirilmesi olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesini de başarıyla sürdürmektedir. Sürdürülebilir Gıda Platformu üyesidir.