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"Sorun işsizlik değil, mesleksizlik"

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "15-24 yaşındaki beş gençten biri işsiz. Özellikle genç işsizlikteki bu artışın tek sebebi var, o da mesleksizlik. Ülkemizde sorun işsizlik değil, mesleksizliktir"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, genç işsizlik oranlarına dikkati çekerek, "15-24 yaşındaki beş gençten biri işsiz. Özellikle genç işsizlikteki bu artışın tek sebebi var, o da mesleksizlik. Ülkemizde sorun işsizlik değil, mesleksizliktir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Genç işsizlikte artış olduğuna dikkati çeken Palandöken, gençlerden çoğunun hiçbir mesleğe sahip olmadığı halde iş beğenmediğini belirtti.

Palandöken, gençler arasındaki işsizliğin sürekli yükselmesinin düşündürücü olduğunu vurgulayarak, "15-24 yaşındaki her beş gençten biri işsiz. Özellikle genç işsizlikteki bu artışın tek sebebi var, o da mesleksizlik. Ülkemizde sorun işsizlik değil, mesleksizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Genç işsizliğin önüne geçmek için mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Aslında yeterince iş var, sorun işe uygun vasıflarda eğitilmiş ara eleman bulmakta yaşanıyor. Bu sorunu, iyi planlanmış bir mesleki eğitimle çözebiliriz. Mesleki ve teknik eğitim alan gençlerin staj yapmalarını ve staj yaptıkları iş yeri tarafından potansiyel eleman olarak görülmesini teşvik edici altyapı oluşturulmalıdır."

Mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesinin önemine işaret eden Palandöken, eğitim veren okulların imkanlarının artırılmasını ve ailelerin çocuklarını meslek okullarına yönlendirmelerini istedi.

Palandöken, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale geleceğini hatırlatarak, "Başlangıçta 40 meslek dalında, daha sonra genişleyerek 110 mesleki alanda yeterlik belgesi olmayan çalıştırılamayacak. Dolayısıyla mesleki eğitim bir adım daha öne çıkmış olacak. Mesleki ve teknik okulların verdiği eğitim ve diplomaların önemi bundan sonraki dönemde daha çok anlaşılacak." ifadelerini kullandı.



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