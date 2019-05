RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Çayın çok sorunu var ama çözümsüz değil." dedi.

Yazıcı, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizelilere sevgi ve selamlarını iletti.

Herkesin çok dikkatli olduğunu belirten Yazıcı, "Kulağınızı bir yere odaklamış durumdasınız. Hemen hemen her sene böyle olur ama biz Türkiye'nin yönetimini, sorumluluğunu üstlendiğimiz günden bu yana sadece Rize ölçeğinde değil, Türkiye'nin hemen her tarafında vatandaşımızın ürettiği, tüketiciye arz ettiği, stratejik önem taşıyan her ürünle alakalı imkanlar geliştirerek, geliştirdiğimiz imkanlar ölçüsünde hak ve adalet ölçütlerini gözetmek suretiyle yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, çayın hikayesi, alımı, dikimi, satımı, fabrikada işlenmesi, tüketiciye arzı konusunda hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Doğru bilgilerle donatılmış olan var, yanlış bilgilerle donatılmış olan var ama çay bu bölgenin, Rize'nin en önemli geçim kaynağı ifade edildiği gibi. Bunun önemini ve geleceğini hep birlikte belirleyebiliriz. Üretici olmadan bu belirleme olmaz, tüketiciyi dikkate almadan bu belirlemeyi yapamayız ve elbette ki hükümetin, devletin imkanlarını gözetmeden de bu stratejik ürünün Türkiye için vazgeçilmezliğini yere düşürmeyiz. Bu bilinç içerisinde birlikte çalışıyoruz."

Yazıcı, hem kamu hem özel sektörün çay ürününü satın almakta ve pazarlamakta olduğuna işaret ederek, "Elbette ki burada bu sektörler birbirini yok etmeden, varlıklarını gözeterek ama üreticiyi de göz ardı etmeksizin, bunun önemini de dikkate almak suretiyle bunu yürüteceğiz. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Çayın çok sorunu var ama çözümsüz değil. Onu da zaten bir plan dahilinde Bakanlığımız bu konulara vakıf. İnşallah bunları, süreçleri takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Hedefimiz kaliteli çay üretmek"

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ise Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde bulundurduğu bin 314 memur, bin 422 daimi, 8 bin 932 geçici olmak üzere toplam 11 bin 668 personelle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Çay tarımının Rize, Artvin, Trabzon ve kısmen Giresun ile Ordu illerini kapsayan 785 bin dekar alan üzerinde yaklaşık 196 bin üretici aile tarafından yapıldığını belirten Alim, "Hedefimiz kaliteli çay üretmek ve ürettiğimiz çayı en iyi şartlarda pazarlayabilmektir. Her zaman olduğu gibi bu konuda en büyük destekçilerimiz şüphesiz bizimle uyumlu çalışan emektar üreticilerimiz ve yıllardır damak tadını değiştirmeyen vefakar tüketicilerimiz olacaktır. İnanıyorum ki bu yıl üretici ve çalışanlarımızla daha iyi dayanışma içerisinde olacağız." dedi.

Alim, Doğu Karadeniz'de yetişen ve ekolojik şartlar nedeniyle kış aylarında kar altında kalan çayın en belirgin özelliğinin tarımında kimyasal ilaç, üretim aşamalarında katkı maddesi kullanılmaması olduğuna işaret ederek, çayda pestisit kalıntısının bulunmamasının sağlıklı ve doğal çay üretimi için en önemli kıstas olduğunu, Türk çayı için çok önemli bir avantaj teşkil ettiğini vurguladı.