Sosyal güvenlik hakkı su kadar önemli

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haftası etkinlikleri kapsamında Ordu SMMM Odası’nda ‘‘İŞKUR VE SGK TEŞVİKLERİ’’ konulu seminer gerçekleştirildi. Toplantının açış konuşmasını yapan Oda Başkanı Bahadır Baş, “16 Mayıs 2006 yılı 5502 sayılı Kanun’un çıkmasıyla beraber 16 Mayıs’ın içinde yer aldığı hafta 2009 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Sosyal Güvenlik hepimizin hayatının içerisinde olan, doğumdan doğum öncesine, ölümden ve ölüm sonrasına kadar hepimizin hayatında olan bir haktır. Bu hakkın anlatılması, ifade edilmesi için çok başarılı çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyulan bir çağdaş hak olan sosyal güvenlik hakları konusunda mesailerini tüm vatandaşlarımızın doğru bilgilenmesine adayan bir mesleği temsil eden SGK çalışanlarının, işverenlerin, işçilerin ve meslek mensuplarının Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlarım’’dedi ve şu noktalara dikkat çekti:

. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2004 yılından itibaren e-bildirge ile beraber kurumun önemli adımlar attığını görüyoruz. Bu çalışmalar karşısında ülkemiz adına mutluluk duyuyoruz.

. Sosyal güvenlik açığına baktığımızda dünyada 4 çalışana 1 emekli, 4 aktife 1 pasif sigortalı düşerken, ülkemizde maalesef popülizmin etkisi 40 yaşında emeklilik gibi sebeplerle 2 çalışana 1 emeklilik gibi sürdürülemez bir durum vardır.

. Aslında uygulanmak istenen sosyal politikaların altında da bu açmazı gidermek vardır. Bunlardan bir tanesi ise sahte emeklilik, sahte sigortalılık olaylarıdır. Bizler işverenin talimatı ve bilgisi olmadan işçinin sigorta girişini yapmıyoruz.

. Fiili çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Bizler her zaman toplantılarımızda söylüyoruz; önce kendimizi güvende hissetmeliyiz. İşveren bir işe giriş veya çıkış gönderiyorsa bunu yazılı olarak alın ve bu şekilde işe girişini ve çıkışını yapmalıyız.

. Aranan her olayda meslek mensubunun sorumluluğu var. Asım Bezirci’nin dediği gibi, duyguculuğa ve ya lafa değil belgeye dayanacaksınız. Belgeyle işlem yapacaksınız.

. 7103 sayılı kanun ile 28 Mart’tan itibaren yeni teşvik düzenlemeleri çıktı fakat genelgeler yayımlanmadığı için 2 aydır uygulanmadığını görüyoruz.

. Bu teşviklerin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Hepimizi çok fazla etkileyen durumda geriye dönük teşviklerin alınmasının da uygulanmasını bekliyoruz. Güvenlikçisinden kapıcısına kadar herkesin elinde bir cd geriye dönük teşviklerinizi alalım diyorlar. Üçüncü kişilere hiçbir çalışanın yada işverenin bilgisini, şifrelerini kimseye vermemelisiniz. Bilgi edinme kanuna göre suç işlersiniz.



Toplantıda konuşan İşkur İl Müdürü İsa Kaymak da “Muhasebeciler bir şirketin her şeyi mantığıyla bakılır. Sizler bir şirketin insan kaynakları müdürü gibi çalışırsınız. Bunlar doğru değildir. Çünkü profesyonelleşmiş şirketlerde sigorta giriş çıkışlarını insan kaynakları müdürleri yapar, muhasebeciler yapmaz. Sizler bunların muhasebeleşmesini yaparsınız. Bu tür sıkıntıları yaşarken zaman zaman kurumumuzdaki arkadaşlarımız yaşıyorlar. Kurumumuzdaki birçok işleri birlikte yapıyoruz. Hem kendi bürolarınızda, hem şirketlerinizde kurumumuzun teşviklerinden yararlanma şansınız var. Bütün işverenlere ulaşma kapısı sizsiniz. Çünkü herkesin muhasebeyle bir bağı var. Bizler kurumumuzun teşvikleri, istihdam politikaları duyuracağımız kişiler sizlersiniz. Bunun için burada sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum” görüşünü dile getirdi.

SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay ise; ‘‘Tamamen kapitalizmin Orta Doğu’daki çıban başı İsrail’in ve Amerikan’ın destekleriyle savunmasız ana kucağındaki bebeklerin katledilmesiyle 52 Müslüman şehidin olmasının kapitalizmi lanetliyor, şahsım adına kınıyorum. Kutsal bir aya giriyoruz. İslam camiası Müslüman dünyası olarak ne ramazan ayında rahmet gördük, nede diğer aylarda huzura erdik’ diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Haftası ile ilgili görüşlerini de açıklayan Günay, “ 16 Mayısı içine alan hafta tüm yurt genelinde SGK Haftası olarak kutlanmaktadır. 16 Mayıs 2006 tarihinde 5002 sayılı kanunla yürürlüğe girerek tüm vatandaşları sosyal güvenlik şemsiyesi altına almıştır. 2008 yılında 5510 sayılı kanun yürürlüğe girerek bağ kur, emekli sandığı birleştirilerek devasa bir kurum ve Türkiye’nin en büyük bütçesini yöneten kurum haline gelmiştir. Muhasebeciler bizlerin meslektaşları gibidir. Sosyal Güvenlik Kurumumuzdaki personellerimiz gibidir. Daha önceden manuel ortamda tek tek düzenleyip sigortalı bilgilerini sisteme giriyorduk, artık bu verileri elektronik ortamda düzenleyen sizlersiniz’’ dedi.

SGK Denetmeni Erkan Minuz 7103 Sayılı Kanunla Gelen SGK Düzenlemeleri, İşkur Teşvikleri ve Asgari Ücret Devlet Desteği konulu sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra SGK Kurum personelleri güncel SGK Teşvik Uygulamaları ve diğer konular ile ilgili soru cevap şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL’E TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada Gazze’de yaşanan olaylara tepki gösteren Bahadır Baş; ‘‘Protesto hakkını kullanan, silahsız insanların üzerine kurşun sıkmak onlara saldırmak dünyanın en aşağılık eylemidir. Gazze’de yapılan saldırıların hiçbirini kabul etmiyor yapanları lanetliyoruz. Rahmetli olan 52 Filistin vatandaşını rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Ortadoğu ve İslam Dünyası üzerinde yapılmaya çalışılan bu hain düşünceleri kısa bir zamanı kısa bir dönemi yok. 200 yıldır emperyalizm bu coğrafyaya saldırmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Mazlumların hakkını savunacağız. Ortadoğu’da emperyalizmi yıkacağız diye Böyle bir dehanın ülkemizden çıkması nedeniyle onur ve mutluluk duyuyorum. Kendisini de bu vesileyle rahmetle anıyorum ’’diye konuştu.