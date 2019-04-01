“Sosyal Kooperatif Treni“ ikinci seferine hazır

Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye genelinde 10 ili gezen eğitim ve tanıtım treni, 5 Nisan'da ilkbahar seferine başlayacak. Projeyle, Türkiye'de uluslararası standartlarda yeni bir sosyal kooperatifçilik modelinin oluşturulması hedefleniyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanlık tarafından Türkiye'de sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın artırılması, sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi"nin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda, 1 Ekim 2018'de Ankara'dan hareket eden tren, 10 ilde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.



Öte yandan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin ilkbahar seferine ilişkin TCDD İşletmesi Taşımacılık AŞ ile ikinci iş birliği protokolü imzalandı.



İstanbul'dan Adana'ya 8 kente çalışma ziyareti



Trenin ilkbahar seferi, 5 Nisan'da Sirkeci Tren Garı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenecek programla başlayacak. İki günlük programının ardından 8 Nisan'da İstanbul'dan hareket edecek tren Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana olmak üzere 8 kente çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek.



Söz konusu illerde valilikler koordinasyonunda karşılama törenleri, bilgilendirme toplantıları, seminerler, çalıştaylar üniversitelerde söyleşiler ve çeşitli yerel etkinlikler düzenlenecek.



Kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren yeni nesil kuluçka merkezi INOGAR ART'da Sanatçı Mert Fırat'ın öncüsü olduğu kuruluş aşamasındaki tiyatro kooperatifinin ortakları, kültür ve sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile atölye çalışması yapılacak.



Gaziantep ve Hatay'da mülteci kampları ziyaret edilecek, buradaki çocuk ve genç gruplara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Trenin, 15 günlük ilkbahar seferi Adana'daki faaliyetlerle son bulacak.



Projenin hedefleri



"Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi", dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonları, engelli bakım, çocuk bakım, hasta ve yaşlı bakım gibi kamusal hizmetlerin yeterli olmadığı bölgelerde bu hizmetlerin ihtiyaç sahipleri ve yakınları tarafından sunulması, kadınlara istihdam alanı açılması gibi hedefleri taşıyor.



Projenin uygulanması neticesinde, Türkiye'de uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel yeni bir sosyal kooperatifçilik modeli oluşturulacak, kooperatif bilincinin artırılması sağlanacak.



Kooperatif mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatlarda gerekli değişiklikleri içerecek bir mevzuat taslağı hazırlanacak.



Uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlayacak.



Kamu kesimi tarafından eksik olarak yerine getirilen engelli bakım, çocuk bakım, hasta-yaşlı bakım, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sosyal kooperatifler aracılığıyla kullanıcılar ve gönüllüler tarafından sunulması sağlanacak.



İşsizlik oranının yüksek olduğu veya kalkınmada geri kalmış yörelerde işçi kooperatifi modeli teşvik edilecek.



Kadınların iş piyasasına erişiminde en önemli engellerden olan ve aile içinde geleneksel olarak sadece kadınların omzuna yüklenen hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakım hizmetlerinin sunulması konusunda yaratılacak imkanlar sadece kadınların iş piyasasına girişini kolaylaştırmayacak, aynı zamanda yeni iş olanaklarının da yaratılmasına imkan tanıyacak.