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Sosyal korumaya 335 milyar lira harcandı

Sosyal koruma harcaması 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak, 334 milyar 751 milyon liraya yükseldi.

Sosyal korumaya 335 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin "Sosyal Koruma İstatistikleri"ne göre, sosyal koruma harcaması 2015'e kıyasla yüzde 19,5 artış gösterdi ve 334 milyar 751 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,3'ünü (328 milyar 917 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.
Bu koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 91 milyar 318 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.
Yardımların GSYH içindeki payı
Sosyal koruma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde 12,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,6 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,2 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,5 ile hastalık - sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 ile dul - yetim harcamaları takip etti. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,4'ü şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 32,1 ile engelli - malül yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 31,9 ile aile ve çocuk yardımları, yüzde 17,2 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları izledi.
Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,8’i nakdi olarak verilirken, nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,2 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,7 ile dul-yetim yardımları ve yüzde 3,5 ile işsizlik yardımları takip etti.
Maaş alan kişi sayısı 12,8 milyon kişi
Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,7'sini devlet katkıları, yüzde 27,7'sini işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,5'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.
Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malül maaşı) alan kişi sayısı 2015 yılında 12 milyon 536 bin iken, geçen yıl yüzde 2,3 artışla 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli ve yaşlı ile dul-yetim maaşı alan kişi sayısı 2015 yılında 11 milyon 707 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 992 bin kişiye çıktı.
Muhabir: Zeynep Akyıl,Merve Özlem Çakır

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