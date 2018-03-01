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Şovda Varlar, Toplantıda Yoklar!

Ekonomi Gazetecileri Derneği(EGD) ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin (TOBB) birlikte düzenlediği 13. Kartepe Ekonomi Zirvesi 23-25 Şubat 2018 tarihinde Kocaeli Kartepe’de gerçekleştirildi. Zirveye ekonomi gazetecileri büyük ilgi gösterdi.

Şovda Varlar, Toplantıda Yoklar!

Zirvede "Ekonomi Gazeteciliğinin Dünü, Bugünü Yarını ve İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler" ve  "Ekonomi Gazetecileri nerden nereye geldi nereye gidiyor ve riskler?" konulu iki ayrı oturumda meslekle ilgili önemli açıklamalar yapıldı. 

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşmasında kendi sorumluluklarını azami ölçüde yerine getirmek, yüksek anlayış ve iş birliği içinde sağlıklı bir iş modeli oluşturmak amacıyla Bilişim Medyası Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), 2016 yılında 'İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler'i kabul etti. İmzacı taraflar, bu ilkelerin yaygınlaştırılması, mükemmelleştirilmesi ve uygulamanın izlenmesi konusunda iş birliği yapma konusunda fikir birliğine vardı.
 
İş dünyasının konu kapsamındaki önemli rolü çerçevesinde, TÜSİAD da bu girişime destek verdi.
 
Zirveye EGD, sorunları konuşmak için "İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler"i imzalayan TÜHİD, İDA, KİD, TGC, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi ile RVD başkanlarını da davet etti. Ancak zirveye bu derneklerden sadece BMD Başkanı Musa Savaş katıldı. EGD Başkanı Celal Toprak'da sorunların görüşüldüğü toplatıya katılmayan dernek başkanlarına tepki göstererek, "Biz bu dernek başkanları arkadaşları tek tek davet ettik. Ancak sadece BMD Başkanı geldi. Diğer dernek başkanları gelmedi. Bunlar imza töreninde şov için geliyorlar, sorunların görüşüldüğü toplantıya gelmiyorlar" diye tepki gösterdi.
 
Celal Toprak, bu imzayla birlikte TÜSİAD'ın artık ekonomi gazetecilerine akreditasyon uygulamayacağını açıkladı.

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