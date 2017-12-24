"Soya üretimi ihtiyacı karşılayamıyor"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin daha fazla soya üretmesi gerektiğini belirterek, "Soyada ithalatı azaltmanın yolu daha fazla üretimden geçiyor. Soya ve ürünleri ithalatı 10 ayda 1 milyar doları aştı, her yıl soya ithalatı için milyar dolarlar harcayamayız. Soya üretimine ağırlık vermeliyiz." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, yazılı açıklamasında, soya fasulyesinin gıda sektörünün yanı sıra tutkal, mürekkep, sabun, benzin, böcek ilacı, alkol, plastik ve lastik gibi 400'ün üzerinde endüstriyel ürünün üretiminde de kullanıldığını, yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesinin bol miktarda protein içerdiğinden, iyi bir hayvan yemi olarak özellikle kanatlı yemlerinde yüksek oranda yer aldığını kaydetti.

Toplam soya üretiminin yüzde 86’sını ABD, Brezilya, Arjantin ve Çin’in gerçekleştirdiğine işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin ise 140 bin tonluk üretim yaptığını vurguladı.

Bayraktar, Türkiye’nin soya üretiminin, ihtiyacı karşılayamadığını, her yıl milyar dolarlık ithalat yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Soyada ithalatı azaltmanın yolu daha fazla üretimden geçiyor. Soya ve ürünleri ithalatımız 10 ayda 1 milyar doları aştı. Ne yapıp edip soya üretimine ağırlık vermeliyiz. Her yıl soya ithalatı için milyar dolarları harcayamayız. Ülkemizin dışa bağımlı soya üretimiyle hayvancılığa rekabetçi bir yapı kazandırması mümkün değildir. Üretici için alım garantisi çok önemlidir. Soya alımı yapan tarım satış kooperatiflerinin etkin çalışabilmesi için finans kaynakları oluşturulmalıdır. Ekonomik kayıplara neden olan depolama koşulları iyileştirilmelidir. Soyaya verilen kilogramda 60 kuruş olan prim tutarı artırılmalıdır. GAP bölgesinde soya üretiminin artırılması için soya üretimi planlı bir şekilde teşvik edilmelidir."