Sözleşme dışı üretilen tütünlerin alım satımı

ANKARA (AA) - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (TAPDK), 2016 ürün yılında sözleşme dışı üretilen tütünlerin açık artırma yöntemiyle alım satımına ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

TAPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tütün üretimi yapılan il ve ilçelerdeki ziraat odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları 10 gün içinde karardan haberdar edecek.

Ziraat odaları, sözleşme fazlası ürettikleri tütünü pazarlamak isteyen ve mayıs ayında başvuruda bulunan üreticileri, bu ayın 15'ine kadar yazılı ve elektronik ortamda TAPDK'ya bildirecek.

Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliği veya TAPDK'ya başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecek.

Alıcılar, satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp fiyatını belirleyerek, kapalı zarf içinde teklifleri ve vekillerine ait bilgileri Kuruma bildirecek veya açık artırma yerinde görevli Kurum uzmanına teslim edecek.

Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı Kurum tarafından ilgili ziraat odasına iletilecek. Açık artırmada alıcıların her bir artırım işareti 10 kuruşluk fiyat artışına karşılık gelecek ve tütünler en yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilecek.

Alıcı, bu tütünlerle ilgili tescil defterini imzalamaktan kaçınamayacak ve tescil tarihini izleyen 15 gün içinde ürünü teslim alarak bedelini üreticiye ödeyecek. Alıcı, tütünü zamanında almaz veya bedelini ödemezse, tescili yapılan ürünün kilosunun tescil fiyatıyla çarpımından oluşan tutarın yüzde 10'u oranında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılacak.

Üreticinin açık artırmada oluşan fiyatı kabul etmeyerek tescil defterini imzalamaktan kaçınması halinde tescil işlemi geçersiz olacak. Bu gibi durumlarda üreticiye herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı gibi alıcı çıkması halinde tütünler yeniden açık artırmaya konu olabilecek.

Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine ilişkin tespit çalışmaları, 22 Ağustos'ta sonlandırılacak.































