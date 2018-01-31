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Sözleşmeli çiğ süt alım ve satımına düzenleme

Ulusal Süt Konseyi, sözleşmeli çiğ süt alım ve satımına ilişkin fiyat tavsiyesinde bulunurken Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının...

Sözleşmeli çiğ süt alım ve satımına düzenleme

ANKARA (AA) - Ulusal Süt Konseyi, sözleşmeli çiğ süt alım ve satımına ilişkin fiyat tavsiyesinde bulunurken Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sözleşmeli çiğ süt alım ve satımında taraflarca fiyat belirlenirken Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyat ilanında bulunabilecek. Önceki uygulamadan farklı olarak, Konsey tavsiye fiyatını belirlerken Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin de görüşünü alacak.
Yönetmelik kapsamında sözleşmeli çiğ süt alım ve satımında taraflarca fiyatlar; "pazarlık", "çiğ sütteki koloni sayısı, somatik hücre sayısı, süt yağı ve protein oranlarını dikkate alarak kalite ve içeriğe göre", "pariteye göre" ve "Ulusal Süt Konseyinin Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alarak ilan ettiği tavsiye fiyatına göre" belirlenebiliyor.

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