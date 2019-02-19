"Sözleşmeli üretimle tarımda kalite artacak"

ANKARA (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU/CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Sözleşmeli Üretim Projesi" ile tarımda kalitenin artacağını belirterek, "Üretici satış kaygısından kurtulduğu zaman sadece kaliteli üretime odaklanacak." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, sözleşmeli üretim modelinden çiftçinin de sanayici gibi fayda sağladığını söyledi.

Bu modelde üreticinin satış kaygısı olmadan üretime yönelik ekip biçme işlemini gerçekleştirdiğine işaret eden Poyraz, vişne üretiminin sanayiciye satışıyla başladıkları projenin genişletilerek yeni ürünlerle süreceğini bildirdi.

Poyraz, meyve suyu konusunda yaptıkları çalışmaların önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üretici diyor ki, 'Ben vişneyi üretip 1 liraya satıyorum.' Sanayici, 'Ben bunu 3 liraya alıp meyve suyu üreterek kaç liradan satacağım ki ihracatta pazar rekabetimi koruyayım?' diye soruyor. Bir ortak proje geliştirdik ve 'Piyasa fiyatının bir tık üstünde yapalım ama fiyatı aşağı düşürmeyelim.' dedik. Sanayicimiz bu formüle razı oldu. Piyasa fiyatı 1,5 liraydı, '1,9 liradan sanayiciye teslim edelim.' dedik. Sanayici baktı, dedi ki 'Bu ne güzel bir şeymiş.' Yani sanayicinin de işine geldi. Bu çerçevede, vişnenin yanı sıra kiraz, kayısı ve şeftalide de üreticimizden bu sene yaklaşık 200 bin ton alım yapıp sanayicimize teslim edeceğiz. Geçen hafta bu konuda anlaşmaya varıldı."

- "Makarna sanayicileriyle de protokol imzalandı"

Çiftçiyle kurulan doğru ilişki sayesinde pazarın ihtiyacı olan ürünü bir sonraki sezon için ürettirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Poyraz, bu şekilde makarna sanayicileriyle de protokol imzaladıklarını söyledi.



Poyraz, sanayicinin ürün talebine göre üretim planı yapılmasına engel bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz ortaklarımıza şunu söyleyeceğiz, 'Buğday üreteceksin ama şu gübreyi, şu ilacı kullan. Ürünle ilgili satış kaygın olmasın, gel ben senden alacağım.' Böylece sağlıklı üretim garantilenmiş oluyor. Üretici arkadaşlarımızın, ürettikten sonra 'Kaça satarım, nasıl satarım' kaygısını ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu da kooperatif örneklerinde olduğu gibi, diğer aktörlerin talebine bağlı olarak ürün planlaması çerçevesinde, üreticiden alacağı ürünleri öncesinden sipariş edip ürettirmekten geçiyor. Sözleşmeli üretimle tarımda kalite artacak. Üretici satış kaygısından kurtulduğu zaman sadece kaliteli üretime odaklanacak. Bu, Tarım ve Orman Bakanlığının havza bazlı üretim projesiyle de örtüşüyor. Sözleşmeli Üretim Projesi, çiftçinin yanında sanayicinin de işine geliyor."