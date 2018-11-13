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S&P, Arjantin'in notunu düşürdü

- S&P, Arjantin'in kredi notunu ekonomik büyüme beklentileri, enflasyon dinamikleri ve borç profilinde izlenen bozulma nedeniyle "B+"dan “B”ye indirdiğini açıkladı

S&P, Arjantin'in notunu düşürdü
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WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Arjantin'in "B+" seviyesindeki kredi notunu “B”ye düşürürken, not görünümünü "durağan"a çevirdi.

S&P’den yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in kredi notunun ekonomik büyüme beklentileri, enflasyon dinamikleri ve borç profilinde izlenen bozulma nedeniyle "B+"dan “B”ye indirildiği bildirildi.

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Arjantin’in kredi notunu geçen ağustos ayının sonunda negatif izlemeye alan kuruluşun açıklamasında, not indirim kararının bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda alındığı vurgulandı.

Metinde, Arjantin hükumetinin gelecek 18 ayda ülke ekonomisine istikrar kazandıracak önlemleri almasının beklendiği belirtilirken, ülkenin not görünümünün “durağan” olduğu kaydedildi.

S&P, ayrıca Arjantin ekonomisinin, bu sene yüzde 2,5 ve gelecek yıl ise yüzde 1 daralmasını öngördüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ArjantinS&P
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