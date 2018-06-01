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S&P, Deutsche Bank'ın notunu düşürdü

-S&P, Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi

S&P, Deutsche Bank'ın notunu düşürdü
FRANKFURT (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), son zamanlarda sıkıntılı günler geçiren Almanya'nın en önemli bankası Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü.
S&P'den yapılan açıklamada, S&P'nin, Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdüğü, not görünümünü ise "durağan" olarak belirlediği kaydedildi.
Açıklamada, "Not indirimi, Deutsche Bank’ın güncellenmiş stratejisinin, iş modelinin daha önce beklediğimizden daha derin bir yeniden yapılandırılmasını öngördüğünü yansıtıyor." denildi.
Bankanın şu andaki düşük karlılığını ele almak için yönetimin, maliyet tabanını düşürmek ve işe yeniden odaklamak üzere sert adımlar attığı belirtilen açıklamada, "Ancak faydasız bir piyasa zemininde bankanın güncellenmiş stratejisinin uygulanmasında önemli bir yürütme riski görüyoruz ve Deutsche Bank'ın bir süreliğine rakiplerine kıyasla negatif ayrışacağını düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.


- Gelişmeler, Deutsche Bank CEO’sunu zor durumda bırakabilir

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, not indiriminin ardından banka çalışanlarına yazdığı mektupta, bankanın mali gücünün "şüphenin ötesinde" bulunduğunu ancak stratejilerini hızlı ve titiz bir şekilde sunmak zorunda olduklarını vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin, karlılığı yeniden yapılandırmak amacıyla personel azaltma da dahil yeni bir strateji uygulamak isteyen Sewing için zorlu bir duruma neden olacağı belirtiliyor.
Bu arada, S&P'nin not indirim kararının, ABD'li regülatörlerin bankanın ABD'deki işlemlerini "sorunlu bankalar" listesine eklediği iddialarının bir gün sonrasında gelmesi dikkati çekti.
 
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AlmanyaDeutsche BankS&P
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