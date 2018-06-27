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S&P, THY'nin kredi notunu negatif izlemeden çıkardı

- Standart & Poor’s'tan yapılan açıklamada THY’nin "BB-" olan kredi notunun negatif izlemeden çıkarılarak teyit edildiği bildirildi

S&P, THY'nin kredi notunu negatif izlemeden çıkardı

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor’s (S&P), Türk Hava Yolları’nın (THY) kredi notunu negatif izlemeden çıkardığını duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada THY’nin "BB-" olan kredi notunun negatif izlemeden çıkarılarak teyit edildiği, not görünümünün ise “durağan” olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada THY’nin zorlu 2016 yılından sonra, geçen yıl güçlü operasyonel sonuçlar elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ön rezervasyonlar ve Türk turizmindeki iyileşmenin etkisiyle şirketin güçlü EBITDA (faiz, verg, amortisman öncesi kar) performansının 2018 yılında da devam etmesinin öngörüldüğü de bildirildi.

THY'nin bağımsız kredibilitesinin iyileştiğine vurgu yapılan açıklamada, durağan görünümün şirketin 2018 yılında güçlü kar elde edeceğine ilişkin beklentiyi yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca önümüzdeki dönemde havayolları trafiğinde devam eden iyileşmenin artan yakıt fiyatları ve sermaye harcamalarını dengelemesinin beklendiği belirtildi.

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Kredi DerecelendirmeLondraReytingS&P
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