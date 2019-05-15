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Spekülatif döviz alım satımına kambiyo önlemi

- Kambiyo vergisi, spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak için yeniden yüzde 0,1'lik seviyeye getirildi

Spekülatif döviz alım satımına kambiyo önlemi
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ANKARA (AA) - Kambiyo vergisi, spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak için daha önceden de uygulanan yüzde 0,1'lik seviyeye yeniden getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgilere göre, bu düzenleme yeni bir vergi düzenlemesi olmamakla birlikte, var olan ve daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 0,1’den yüzde 0’a çekilen oran yeniden yüzde 0,1'e çıkarıldı.

Burada temel olarak spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmenin ve vergi gelirlerini artırmanın amaçlandığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
DövizKambiyo
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