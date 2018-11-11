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"Spekülatörler kuru soğan fiyatlarını yükseltmeye çalışıyor"

- Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik: - "Şu an spekülatörler panik havası yaratarak fiyatları yükseltmeye çalışıyor" - "Soğan ve patatesle kimse oynamasın yazık. Bu, hem çiftçimize hem üreticimize hem tüketicimize yansıyor. Türkiye'nin patatesi de soğanı da kendine bol bol yetecek durumda"

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AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik, spekülatörlerin panik havası yaratarak soğan fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru soğan fiyatlarını etkileyecek bir durum olmadığı halde son günlerde fiyatların 4 liraya kadar çıktığını belirtti.

Yıllık ortalama 20 bin ton kuru soğan ürettiklerini, Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 2'sini karşıladıklarını dile getiren Çelik, "Fiyatlar sezon başında yükselince, biz bunun böyle olmayacağını, bunun fırsatçılık olduğunu, ticaret yapan arkadaşların bunu fırsatçılığa çevirdiğini, Amasya erkenci sezonu başladığı zaman fiyatların düşeceğini söylemiştik. Şu an spekülatörler panik havası yaratarak fiyatları yükseltmeye çalışıyor." dedi.

Ülke genelinde soğan hasadının sona erdiğini ve ürünün depolara kaldırıldığı belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Soğan depolara girdi, bazı bölgelerimizdeki hastalıklardan dolayı soğanda hastalık var doğru ama 'Türkiye'de soğan yok, fiyat 10 kat olacak.' gibi ifadeler kullanarak, böyle sansasyon yaratmanın üreticiye de tüketiciye de çok büyük zararı oluyor. Biz ihracat yapıyoruz. Ülkemizden her gün bin tona yakın ürün ihracata gidiyor. Kuru soğanın, böyle televizyonlara çıkılıp felaket tellallığı yapılmadığı sürece aşırı fiyatlara ulaşacağını sanmıyorum."

Çelik, fırsatçılık yapılmadığı takdirde fiyatların normal seviyede seyredeceğini vurgulayarak, "Sadece arz talep meselesi değil mesele, vatandaş hep zarar ediyor. Soğan ve patatesle kimse oynamasın yazık. Bu hem çiftçimize hem üreticimize hem tüketicimize yansıyor. Türkiye'nin patatesi de soğanı da kendine bol bol yetebilecek durumda. Ellerinde mal bulunan 3-5 spekülatör fırsatçılık yapıyor. Türkiye'de istediğimizden fazla soğan var, kimse yok zannetmesin." diye konuştu.

- "Soğan rekoltesi arttı"

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş da Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da soğan rekoltesinin geçen yıla göre arttığını söyledi.

Baş, bu yıl verimin yüksek olduğunu ancak belirli bölgelerde soğanda görülen çeşitli hastalıklar nedeniyle fiyatların arttığını belirtti. Baş, sezon başında 6 liraya kadar çıkan soğan fiyatının 2,5 liraya kadar gerilediğini ancak şimdi tekrar yükselişe geçtiğini ifade etti.

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