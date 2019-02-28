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Spigen Samsung Galaxy S10 serisi kılıflar, n11.com'da ön siparişle satışta

- Telefon aksesuarları markası Spigen'in Samsung Galaxy S10 serisine özel olarak ürettiği yeni kılıf modelleri n11.com'da satışa açılıyor

Spigen Samsung Galaxy S10 serisi kılıflar, n11.com'da ön siparişle satışta
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İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, telefon aksesuar markası Spigen’in Samsung Galaxy S10 serisi için ürettiği telefon kılıflarını ön siparişle satışa açıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Spigen’in Samsung Galaxy S10 serisine özel olarak ürettiği yeni kılıf modelleri, şeffaf arka paneli sayesinde cihazın orijinal görünümünün korunmasını sağlayan kılıflar aynı zamanda içten ve dıştan çizilmelere engel oluyor.

Air Cushion teknolojisini kullanarak telefonların uzun ömürlü olmasına ve şık görünmesine destek olan Spigen kılıfları, n11.com'da avantajlı fiyat seçenekleri ile telefon aksesuarseverlerini bekliyor.

Premium deseni ile parmak izi bırakmayan Samsung Galaxy S10 Plus Spigen La Manon Classy kılıfı n11.com’da 119,94 TL'den, ince ve hafif tasarımı ile yüksek dayanıklılık sunan Spigen Liquid Crystal kılıfı 65,94 TL'den ve tutuşu kolaylaştıran yumuşak silikon dış yüzeyi ile Silicone Fit kılıf 59,94 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
N11.comSpigen
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