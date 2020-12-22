SPK'da yetişti Btc Türk'e katıldı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bora Oruç, Türkiye’nin ilk, dünyanın ise dördüncü kriptopara alım satım platformu BtcTurk’ün Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, 7. yılında 7 kıtadan kullanıcıya değer katan BtcTurk, üst düzey bir transfer gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Bora Oruç, BtcTurk Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi.

Bora Oruç, yeni görevi ile ilgili yaptığı değerlendirmede bir kamu kuruluşundan özel sektöre geçiş yapmanın duygusal açıdan da farklı olduğunu belirterek; “Yepyeni bir deneyime yelken açmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni bir okula başlar gibi hissediyorum. Ayrıca finansın geleceğini temsil eden yeni nesil bir dünyanın parçası olmak da ayrı bir heyecan kaynağı…. Hepimizin bildiği gibi finans piyasasının olmazsa olmazı güvendir. Ben de, yedi yılı aşkın zamandır finansal vizyonu, sistematik yapısı ile Türkiye finans sektörünün referans kaynaklarından biri haline gelen BtcTurk ile yola devam etmekten gurur duyuyorum” dedi.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri de; “Bora Oruç gibi değerli bir finans profesyonelinin BtcTurk’e katılması hem şirketimiz, hem de ülkemizdeki Bitcoin ve kriptopara sektörü ve paydaşlarımız açısından çok önemli bir adım niteliğinde… Düzenleyici kamu kurumu tarafından henüz düzenlenmemiş bir sektörün lider oyuncusu olarak; kurulduğumuz günden bu yana bir düzenlemeye tabi gibi çalışmayı sorumluluğumuz olarak gördük ve bu yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve ülkemizin dijital ekonomisine duyduğumuz güvenle kısa süre önce ödenmiş sermayemizi 15 milyon TL’den 19 milyon TL’ye çıkardık ve son 3 yılda da 3 kat büyüme gösterdik. Bora Oruç’un aramıza katılmasıyla 2021 yılında da büyük başarılara imza atacağımıza inancım tam” açıklamasında bulundu.

Bora Oruç hakkında

Bora Oruç, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nda çalışmaya başlayan Oruç, Nisan 2014’ten bu yana Sermaye Piyasası Kurulu’nda, halka açık şirketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin geliştirme, düzenleme, gözetim, ihraç ve kayda alma süreç ve faaliyetlerinden, uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ekim 2017-Kasım 2020 döneminde G20 Finansal İstikrar Kurulu Düzenleyici İş birliği Daimi Komitesi Üyesi olan Bora Oruç, Eylül 2018-Kasım 2020 döneminde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Cambridge Üniversitesi’nden MBA derecesine sahip olan Bora Oruç, bu eğitimi süresince birçok dünya merkez başkanı ve finans alanında önemli isimle birlikte çalışma fırsatı yakalamış, bu deneyimlerin ülkemizdeki uygulamaları üzerine çalışmıştır. Bora Oruç, evli ve bir kız çocuk babasıdır.