SPK'dan Takasbank yönetmeliğinde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Takasbank'a, borsalarda işlem gören kıymetli madenler ile elektronik ürün senedini işlem teminatı olarak kabul etmesi yetkisi verdi.

SPK'nın, "İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikte, Takasbank'a üyelik bölümünde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda üyelik bölümünde yer alan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kanun uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları ile Takasbank tarafından önerilen ve kurulca kabul edilen diğer kişiler, Takasbank'a üye olabilir" maddesinden "TCMB" ifadesi çıkarıldı.

Bunun yerine üyelik bölümüne yeni bir madde eklenerek TCMB'nin üyelik esasları belirlendi. Yeni madde şöyle:

"TCMB; Takasbank'ın merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği piyasa ve sermaye piyasası araçlarında talebi halinde doğal merkezi takas kuruluşu üyesi olup, bu yönetmelik, ilgili piyasa yönergeleri ve prosedürlerinde yer alan hükümlere tabi değildir."



- Takasbank işlem teminatlarında değişiklik



Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, "Bankalarda işlem gören standartta altın" işlem teminatı olarak kabul edilebilecek değerler arasından çıkarılarak bunun yerine "Borsalarda işlem gören kıymetli madenler" getirildi.

Öte yandan "Elektronik Ürün Senedi" de Takasbank tarafından uygun görülen ve işlem teminatı olarak kabul edilecek değerlere dahil edildi.