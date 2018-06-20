SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halk Sigorta AŞ'nin 60 milyon lira bedelli, 33 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyon 300 bin lira, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 150 milyon lira, Halk Sigorta AŞ'nin 33 milyon lira ve Soda Sanayii AŞ'nin 100 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusu ile Halk Sigorta AŞ'nin 60 milyon lira bedelli sermaye artırımı başvurusunu, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 244 milyon 581 bin lira ve Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 125 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 50 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantı ile Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu da onay verdi.





- İdari para cezaları ve suç duyuruları





SPK, Kervansaray Yatırım Holding AŞ ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye toplamda 757 bin 317 lira, Escort Teknoloji Yatırım AŞ (ESCOM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda da bir kişiye toplamda 58 bin 8 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, daha önce hakkında suç duyurusunda bulunulan Hanifi Yer tarafından gerçekleştirilen izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak etmesi nedeniyle Ömer Esendere hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

SPK bültenine göre "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"de bankaların ihraç ettiği ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının yatırım fonlarının portföyüne dahil edilebilmesi için bazı maddelerde değişikliğe gidilirken, ayrıca fonların karşılaştırma ölçütü ile getiri hesaplamasında da düzenleme yapıldı.